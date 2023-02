Esporte Amistoso de futebol de areia da dupla Bra-Pel acontece nesta quarta, na Praia do Laranjal

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Ex-jogadores que marcaram história nos clubes celebram a rivalidade centenária entre os times de Pelotas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Adiado em função das condições climáticas, o amistoso de futebol de areia da dupla Bra-Pel na Praia do Laranjal, em Pelotas, acontece nesta quarta-feira (22), na Arena Casa da Praia. A partida tem início às 20h30 e reúne ex-atletas, ídolos da trajetória de ambos os clubes, em um reencontro que celebra a histórica rivalidade entre Grêmio Esportivo Brasil e Esporte Clube Pelotas – o principal clássico de futebol de Pelotas e da metade sul do estado. O jogo é aberto ao público, com entrada gratuita.

Entre os nomes confirmados pelo lado do Brasil estão ídolos de diferentes épocas do Rubro-negro. Badico, Gustavo Papa, Fernando Cardozo, Rudi, Miro, Zé Ricardo, Carlos Magno, Menaré, Gabriel Leite, Niltinho, Leco, o ex-diretor Montanelli, o preparador físico Beto Ventromile e o preparador de goleiros Passarinho formam o time. Do lado do Pelotas, também craques que marcaram época no Áureo-cerúleo. Já estão confirmados Xuxu, Eduardo Pereira, Tiago Treichel, Bonita, Vinícius, Igor, Daniel Bitencourt, Cleiton, Leandro Spilman, Jefinho e Fabiano na equipe para o amistoso.

As atividades esportivas no Laranjal na quarta-feira de cinzas não param por aí. A Arena Casa da Praia também recebe a final das classificatórias municipais do Circuito Verão Sesc de Esportes na modalidade beach soccer. Após o clássico Bra-Pel, C10 Barber e Só da Praia disputam o título da etapa, que rende classificação para representar Pelotas na final do Circuito, em Torres, nos dias 04 e 05 de março, competindo com representantes de mais de 80 outras cidades gaúchas.

