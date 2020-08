O governo de Hong Kong comunicou, oficialmente, que deram negativos para Covid-19 os testes realizados em 40 amostras de carne de frango importadas do Brasil. A informação foi publicada no site do Centro de Segurança Alimentar (CFS, na sigla em inglês) do país.

Segundo a entidade, a testagem aconteceu como forma de precaução. “O centro enfatiza que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e autoridades de segurança alimentar, não existem evidências indicando que humanos podem ser infectados por Covid-19 através de alimentos”, diz o comunicado.