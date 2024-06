Rio Grande do Sul Trensurb amplia horário de operação a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

Dois trens circularão no trecho Mathias Velho - Unisinos por ambos os lados da ferrovia. Foto: Trensurb/Divulgação Dois trens circularão no trecho Mathias Velho - Unisinos por ambos os lados da ferrovia. (Foto: Trensurb/Divulgação) Foto: Trensurb/Divulgação

A Trensurb informa que a partir desta segunda-feira (3), os trens passam a circular das 6h às 20h , diariamente, no trecho entre as estações Mathias Velho, no município de Canoas, e Novo Hamburgo, com intervalos de 35 minutos entre as viagens.

Dois trens circularão no trecho Mathias Velho – Unisinos por ambos os lados da ferrovia, enquanto um único trem fará o trajeto de ida e volta, em via única, entre as estações Unisinos e Novo Hamburgo – sendo necessário o transbordo na Estação Unisinos para aqueles que forem seguir viagem.

Os passageiros que desembarcarem em Canoas e desejarem seguir viagem até a capital gaúcha podem utilizar um ônibus da Transcal. Também é possível pegar o coletivo no Terminal Conceição, no Centro de Porto Alegre, para realizar a rota inversa.

A operação ficou suspensa por quase um mês devido aos alagamentos. As estações de Porto Alegre, destruídas pelas inundações, permanecem fechadas sem previsão de reabertura.

A passagem é gratuita. Afetados pelas enchentes, os sistemas de bilhetagem da empresa seguem inoperantes e devem voltar a funcionar em até 30 dias.

