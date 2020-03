Notícias Ampliadas as restrições ao funcionamento do transporte público e particular de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Durante a vigência dos decretos municipais, ninguém pode ser transportado em pé. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Um dos decretos assinados pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior ampliou as restrições aos transportes público e particular em Porto Alegre, seja em âmbito individual ou coletivo, tudo para ajudar a conter o avanço do coronavírus. As determinações incluem a limitação da presença de passageiros conforme a disponibilidade de assentos, ou seja: durante a vigência da medida, ninguém pode ser transportado em pé.

Já a circulação de idosos está restrita nas faixas de horário de pico da manhã (6h às 9h) e da tarde-noite (16h às 19h). Os estudantes, por sua vez, podem utilizar o transporte das 11h às 14h30min, para garantir acesso à refeição servida nas escolas, por estarem com as aulas suspensas.

As concessionárias e permissionárias de transporte coletivo têm que observar rigorosamente a tabela horária do transporte coletivo fornecida pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), sob pena de responsabilização pessoal civil e penal de seus respectivos administradores.

A partir desta segunda-feira, a EPTC aplicará uma redução de 10% a 50% na oferta de horários e linhas. Até a quinta-feira passada, a queda no volume de passageiros havia sido de 50% em relação à semana anterior. A consulta sobre horários das linhas deve ser feita no aplicativo do TRI – confira em www.tripoa.net.br.

Também é obrigatória, na entrada e na saída do veículo, a disponibilização de acesso a álcool-gel (70%), tanto para utilização por passageiros quanto por motoristas e cobradores.

Sobre táxis e aplicativos de transporte como Uber, valem as medidas anteriores, inclusive no aspecto da assepsia: os veículos devem passar por uma limpeza a cada viagem, oferecer álcool-gel aos passageiros, circular com as janelas abertas e higienizar equipamentos eletrônicos como máquinas de cartão.

Recomendações aos usuários

– Higienizar as mãos antes e depois de cada viagem;

– Evitar contatos desnecessários com as diferentes partes do ônibus, lotação, táxi, uber ou metrô;

– Seguir a “etiqueta” respiratória, que inclui proteger boca e nariz ao tossir ou espirrar;

– Preferir a realização de pagamento com cartões de crédito e débito.

Acompanhamento

As medidas foram publicadas no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) e também estipulam que a fiscalização seja realizada por agentes da EPTC e de outros órgãos municipais. “Essas determinações podem ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município”, explica a prefeitura.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário