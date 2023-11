Brasil Ana Hickmann decide se divorciar após agressão do marido

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

Ela sofreu violência doméstica com lesões no último fim de semana. Foto: Reprodução Ela sofreu violência doméstica com lesões no último fim de semana. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A apresentadora Ana Hickmann teria decidido se separar do marido, o empresário Alexandre Corrêa. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo. Ela sofreu violência doméstica com lesões no último fim de semana, em Itu, no interior de São Paulo.

De acordo com a reportagem, Ana contou aos colegas da Record, empresa televisiva onde trabalha, que entrará com os papéis de divórcio nos próximos dias, mas quer fazer tudo da forma mais discreta possível por causa do filho do casal, Alezinho, de 9 anos. O menino presenciou parte da briga que levou a apresentadora a chamar a polícia e dar queixa contra o marido numa delegacia da cidade paulista.

A Record teria pedido a Ana que se afastasse do trabalho para ficar com o filho, mas a apresentadora optou por continuar trabalhando. Ela apresentou o programa “Hoje em Dia” nesta segunda-feira sem a aliança de casamento.

Nessa segunda (13), a delegada Márcia Pereira Cruz, responsável pelo caso, destacou a postura de Hickmann diante da situação.

“Eu, pessoalmente, achei que ela teve muita coragem de vir até a delegacia e registrar a ocorrência, apesar de toda a exposição que ela está tendo na imprensa por ser uma pessoa famosa”, disse em entrevista à TV Tem, afiliada da Globo em Sorocaba.

A delegada reforçou a importância da denúncia em casos de violência.

“Acredito que as mulheres têm que registrar ocorrência, procurar a Delegacia da Mulher, ou qualquer outra delegacia, sempre que forem vítimas, tanto de violência física quanto psicológica”.

O marido, Alexandre Correa, reconheceu ter brigado com Ana Hickmann, após negar inicialmente. Em suas próprias palavras à imprensa, ele admitiu: “Houve a briga e peço desculpas pelo ocorrido”.

Correa evitou a prisão em flagrante ao fugir de sua casa antes da chegada da polícia, mas ainda enfrenta a possibilidade real de detenção. A delegada Márcia Pereira Cruz não descarta a solicitação de prisão preventiva ao Ministério Público, dependendo dos resultados das investigações.

Ana e Alexandre estão juntos há 25 anos e têm um filho, que também se chama Alexandre. Natural do Rio Grande do Sul, Ana Hickmann começou a carreira de modelo aos 15 anos e estreou na TV em 2004. A apresentadora usou as redes sociais na segunda para agradecer as mensagens de apoio.

“Minha força, minha motivação, o amor da minha vida!!! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia”, escreveu no Instagram.

