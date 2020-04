Celebridades Ana Maria Braga comenta sobre câncer e coronavírus: “É assustador, não adianta negar”

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Apresentadora voltou nas telas da TV Globo no "Encontro" nesta segunda-feira Foto: Divulgação/TV Globo Apresentadora voltou nas telas da TV Globo no "Encontro" nesta segunda-feira. (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Ana Maria Braga, 71, marcou o seu retorno à televisão durante o Encontro com Fátima Bernardes na segunda-feira (20). De casa, a apresentadora do “Mais Você”, da TV Globo, comentou sobre sua luta contra o câncer de pulmão e também a pandemia do novo coronavírus.

“Eu estou na fase de pessoas que estão mais preocupadas, porque já passei dos 60 anos, e esse vírus ataca mais pessoas de mais idade. Obviamente isso passa pela cabeça da gente. Mas encarei esse tratamento [contra o câncer] de forma positiva, além de me proteger”, disse Ana Maria.

“De vez em quando de noite e falo: ‘Obrigada, consegui me proteger’. É assustador, não adianta negar. Eu tenho risco duplo, tenho um câncer de pulmão, onde esse vírus ataca. Acho que tem que ter cuidado redobrado”, completou a apresentadora.

Com participações diárias pelo telão do programa, Ana Maria vai relembrar receitas práticas do “Mais Você”, que segue fora ar e sem previsão para retornar. Pouco antes de entrar de férias, no final de janeiro, Ana Maria revelou ter recebido diagnóstico de câncer de pulmão.

Em sua primeira participação, Ana Maria também contou que continua fazendo tratamentos e sessões de quimioterapia e imunoterapia. “Acho que eu tenho um privilégio. Eu não tive queda de cabelo, já fiz a quarta imuno e quimio, está fazendo 21 dias da última quimio. Tenho retorno essa semana pra saber se já foi tudo embora.”

A titular do “Mais Você” afirmou que a religião tem lhe ajudado a passar por esse momento difícil. “Fé é um acalento. Quando você tem fé, parece que dá uma energia a mais, tem alguém ali com você. Você acreditando, todas as suas células acreditam junto e saem pra briga.”

Não é a primeira vez a apresentadora enfrenta um câncer. Em dezembro de 2015, Ana Maria Braga revelou durante o “Mais Você” que estava tratando um câncer no pulmão. Na época, a apresentadora teve que passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor em seu pulmão esquerdo.

“Tive um anjo na minha vida. Eu poderia estar até hoje sem saber que estava com um problema no pulmão. Bill, meu companheiro hoje, me cobra muito e comecei a fazer ginástica. Ele dizia para eu parar de fumar e que eu precisava fazer alguns exames. Ele tanto insistiu que marquei uma consulta. Fiz uma tomografia e quando eu saí disseram que acharam uma coisa pequena, um início de um tumor cancerígeno. É um risco que toda pessoa que fuma tem”, contou.

