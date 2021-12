Cláudio Humberto Anac autoriza overbooking, revela balcão da Latam

Por Cláudio Humberto | 23 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A Pfizer obteve autorização para vender pílulas de Paxlovid. (Foto: Pfizer/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a Anac alheia ao golpe da Itapemirim, sem punir a empresa nem os seus controladores, ontem foi a vez de a Latam botar as mangas de forra. O balcão da empresa no aeroporto de Guarulhos (SP) informava aos clientes que a agência reguladora “permite” a venda de 10% a mais de passagens que os assentos disponíveis. Na prática, empresa pode alegar na Justiça que é “autorizada” ao estelionato de vender o que não tem. A Anac nega existência de norma que regulamente o overbooking.

Vitimas de golpe

Francisco e Tamires, mais o bebê de 1 ano, descobriram no aeroporto, ontem, que a Latam vendeu seus bilhetes de São Paulo para Maceió.

Só no grito mesmo

Francisco de pé quebrado, bebê com fome e sua mulher chegaram 4 horas antes do vôo. Gritaram sua indignação. Ganharam no grito.

Outros dois ficaram

A Rádio Bandeirantes ouvia o casal quando uma assessora da Latam deu um jeito e os fez viajar. Mas outros dois lesados ficaram para trás.

Todos aos aeroportos

Como a ITA, a Latam pede em e-mail maroto para evitar os aeroportos. É para não ouvir gritos de indignação como os de Francisco e Tamires.

AL: Senador e prefeito lideram para o governo

Levantamento exclusivo do Paraná Pesquisa para esta coluna e para o site Diário do Poder revela que o senador Rodrigo Cunha (PSDB) lidera as intenções de votos para o governo de Alagoas, em 2022, com 32,2% dos votos. Mas a maior novidade é o prefeito do município de Pilar (AL), Renato Filho (PSC), que já aparece em 2 lugar nas intenções de voto para suceder o atual governador Renan Filho (MDB).

Terceiro

Paulo Dantas (MDB), deputado estadual, aparece em 3º na simulação do Paraná Pesquisa para 2022 com 12,8%.

Outra opção

A deputada estadual Jó Pereira, também do MDB, aparece em 4º lugar. Indecisos/Não sabem têm 12,7% e Nenhum/Branco, 18,9%.

Dados

O Paraná Pesquisa ouviu 1.520 eleitores, em entrevistas pessoais, em 34 municípios alagoanos entre os dias 16 a 21 de dezembro de 2021.

Forte antipetismo

O Paraná Pesquisas fez aos paulistas a pergunta que os demais institutos não fazem: qual o partido que jamais terá seu voto? Deu PT, com 41% de repulsa, seguido do PSDB com 11,2% e PL, 10,2%.

Preventivo agora pode

A Pfizer obteve autorização para vender pílulas de Paxlovid, remédio para tratamento preventivo de pessoas a partir de 12 anos que tenham testado positivo e corram o risco de agravamento da doença.

Escolas reformadas

Em São Paulo, o governador João Doria e o secretário da Educação, Rossieli Soares, comemoram um feito raro em gestões estaduais: 99% de todas as escolas públicas foram reformadas, ficaram como novas.

Dúvida para o futuro

Os cartórios de registro civil são responsáveis por emitir a certidão de óbitos, incluindo vítimas da Covid. Os totais contabilizam casos confirmados e também as suspeitas de infecção por Covid.

Atenções

A proposta no Congresso que mais conquistou visualizações neste ano de 2021, no site da Câmara dos Deputados, foi a PEC dos Precatórios. Aquela que foi aprovada sem precatórios.

Comparativo

O fundão eleitoral sem vergonha de R$4,9 bilhões, batidos da carteira dos pagadores de impostos, equivale o valor que o Fies recebeu do governo federal de forma extraordinária, em 2021

Mandou bem

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, presidida por Marcos Derzi, fecha o ano de 2021 como uma das mais ativas do Brasil no garimpo e na oferta de vagas de trabalho.

Alive

Em 23 de dezembro de 1972, eram resgatados os 16 sobreviventes do acidente do voo da Força Aérea do Uruguai, que passaram 73 dias perdidos e isolados nas montanhas, apelando ao canibalismo.

Pensando bem…

…vender o que não tem é crime, a não ser que seja passagem aérea.

PODER SEM PUDOR

O seca-pimenteira

A empregada doméstica do então ministro José Eduardo Andrade Vieira, em sua casa de Brasília, era muito religiosa. Certo dia, convenceu o patrão a cultivar um pezinho de arruda, para espantar energias negativas, mau olhado etc. A planta cresceu, ficou robusta, bonita e cheirosa até o dia em que Andrade Vieira recebeu a visita do ministro da Fazenda de FHC, Pedro Malan. Já no dia seguinte à visita, a planta amanheceu murcha de dar dó.

“Nossa, esse homem seca até pimenteira!”, espantou-se a empregada. Andrade Vieira logo veria o seu banco Bamerindus garfado pela tucanagem.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto