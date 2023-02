Brasil Anatel recebe, por dia, mais de 2,6 mil solicitações de bloqueio de chips por roubos e furtos de celulares no País

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

São Paulo lidera o ranking dos Estados com o maior número de celulares bloqueados em 2022 Foto: Agência Brasil São Paulo lidera o ranking dos Estados com o maior número de celulares bloqueados em 2022. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Os roubos e furtos de telefones celulares são recorrentes em diversas cidades brasileiras. No ano passado, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) recebeu 2,62 mil solicitações de bloqueio de chips por dia, 7% a mais do que em 2021.

No caso de roubo ou furto do aparelho, uma das recomendações é bloquear o chip do celular para impedir que a linha seja usada por outras pessoas.

São Paulo está no topo do ranking dos Estados com o maior número de celulares bloqueados em 2022. Foram mais de 450 mil pedidos. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul.

Especialista em crimes cibernéticos, o advogado Luiz Augusto D’Urso disse que, além do bloqueio do chip, outras medidas devem ser tomadas, inclusive de prevenção.

“Diante do risco iminente de se perder o aparelho ou até ser roubado, os usuários precisam agir de maneira preventiva, ativando a opção de remoção dos dados a distância e localização do aparelho e sempre deixando o mínimo de informações importantes ali disponíveis para se o criminoso acessar esse celular”, explicou.

