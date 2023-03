Seleção Carlo Ancelotti continua sendo o treinador dos sonhos da direção da CBF para assumir a seleção brasileira

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Treinador italiano dificilmente irá abrir negociações antes de ter a temporada atual definida – a decisão da Liga dos Campeões é em 10 de junho

Carlo Ancelotti continua sendo o treinador dos sonhos da direção da CBF para assumir a seleção brasileira. Por isso, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, estuda ir até a Espanha para conversar diretamente com os dirigentes do Real Madrid sobre a situação do italiano. A intenção é fazer a visita no próximo mês.

O dirigente demonstra preocupação em não antecipar etapas. Antes de abrir negociação com Ancelotti, quer se encontrar com dirigentes do Real Madrid para manifestar seu interesse. Como irá à Europa no início de abril para acompanhar a Finalíssima, entre as seleções femininas de Brasil e Inglaterra, pretende aproveitar a viagem. E saber quais as condições reais para poder fazer uma proposta ao treinador.

Real Madrid

O Real está prestes a disputar as quartas de final da Liga dos Campeões e, ainda que esteja distante da liderança, também tem alguma chance de conquistar o Campeonato Espanhol. Assim, o treinador dificilmente irá abrir negociações com a CBF antes de ter a temporada atual definida – a decisão da Liga dos Campeões é em 10 de junho.

Como as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 só começam no mês de setembro, a CBF poderá aguardar o término da temporada europeia para anunciar o novo técnico da seleção brasileira.

Ednaldo, porém, mantém a postura discreta sobre o tema. Oficialmente, ele não confirma a preferência por Ancelotti. Por trás do silêncio do cartola está a cautela, e ela se sustenta em duas frentes. Uma delas está na preocupação em não causar nenhum embaraço com o treinador italiano, que está empregado e tem contrato com o Real até meados de 2024. A outra é se precaver para o caso de insucesso na negociação. Uma recusa do italiano pegaria mal.

José Mourinho

O mesmo pensamento de adotar cautela e discrição vale para outro técnico que está no radar: o português José Mourinho, da Roma. Assim como Ancelotti, ele tem contrato até meados de 2024 e uma saída agora demandaria quebra de acordo.

Mourinho não comentou nada sobre assumir o time brasileiro até agora. Mas já esteve no País tempos atrás e pode pegar essa onda dos treinadores portugueses no Brasil.

Opções

Nomes como o francês Zinedine Zidane e do espanhol Luis Enrique também já foram citados como possíveis substitutos de Tite. Não por membros da CBF. E há ainda outros dois estrangeiros que se colocaram à disposição para treinar o Brasil: o português Jorge Jesus, cujo contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, não deverá ser renovado; e o alemão Joachim Löw, o técnico que infligiu o 7 a 1 na seleção na Copa do Mundo de 2014.

