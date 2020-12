Celebridades Andressa Urach sobre o noivo: “Pela primeira vez na vida me sinto realmente amada”

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

Modelo e o advogado Thiago Lopes se casarão no próximo dia 17 de dezembro Foto: Reprodução/Instagram Modelo e o advogado Thiago Lopes se casarão no próximo dia 17 de dezembro. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Desde que assumiu o relacionamento com advogado Thiago Lopes, Andressa Urach tem usado suas redes sociais para se declarar ao noivo e na noite de sexta-feira (11) não foi diferente. A modelo postou uma foto dos dois juntos, em que aparecem vestindo a mesma cor de roupa, e legendou com um texto apaixonado.

“Amor, você é um presente de Deus na minha vida, obrigada por demonstrar teu amor diariamente nos detalhes, no carinho, respeito e fidelidade. Pela primeira vez na vida me sinto realmente amada. Te amo, para sempre meu Thiago! Você é a minha cabeça, a metade do meu coração e é o meu doce mais doce que a batata doce”, escreveu ela.

Thiago não deixou Urach sem resposta. “Que mulher brilhante você é, meu amor. Só quem conhece sabe o quanto você é amorosa, inteligente e determinada. Uma mulher admirável. Nós dois, meu amor, juntos”, comentou ele.

Andressa revelou que se casará com Thiago no próximo dia 17 de dezembro, em uma cerimônia religiosa em um sítio e não na igreja – a modelo se afastou da congregação que frequentava após algumas decepções –,além da festa, que deve acontecer em janeiro, ainda sem data definida.

“Não pretendo casar na igreja. Será em uma cerimônia íntima para apenas alguns amigos”, declara ela. Apesar disso, Urach faz questão de seguir alguns costumes e usar branco na ocasião. “Quero fazer algo intimista, mas, ao mesmo tempo, tradicional, com vestido de noiva e tudo que tenho direito”.

