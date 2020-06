Machado morava em Santos, no litoral de São Paulo, mas atuou em diversos hospitais na região da Baixada Santista e também da capital. Além de lecionar, o médico era conhecido pela dedicação aos pacientes. Em publicações nas redes sociais, familiares e colegas de profissão lamentaram a partida do médico.

“Meu querido irmão Vadinho, não acredito ainda que você nos deixou e partiu para sempre. Em nossos corações ficará uma eterna saudade. Espero que você tenha muita luz em sua nova morada. E, sei que um dia haverá o reencontro! Agora você está com certeza com nosso amado pai e mãe, e muitos outros familiares que já partiram dessa vida terrena! Você ficará para sempre em nossos corações!”, escreveu a irmã de Osvaldo, Maria Inês Machado.

Segundo a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), gestora do Hospital Municipal de Cubatão, onde o especialista trabalhava, Osvaldo deixa um legado de amor e dedicação à Medicina. “Cativava com facilidade quem estava ao redor, sempre com um sorriso no rosto.”