Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Anfiteatro Pôr do Sol foi construído em maio de 2000. Foto: Ivo Gonçalves/PMPA/Arquivo Inaugurada em 2000, estrutura está sem uso há três anos. (Foto: Arquivo/PMPA) Foto: Ivo Gonçalves/PMPA/Arquivo

Inaugurado em 13 de maio de 2000 e palco para uma série de eventos que marcaram época em Porto Alegre, o Anfiteatro Por do Sol será demolido pela prefeitura, em data ainda incerta. Essa definição está atrelada ao avanço do processo de revitalização do chamado “Trecho 2” da orla do Guaíba, no bairro Praia de Belas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Parcerias, o local se encontra em situação de abandono, sendo alvo constante da ação de vândalos. Também acabou virando ponto de tráfico de drogas e até mesmo de esconderijo para criminosos.

E, para piorar a situação, a estrutura tão festejada no passado recente da capital gaúcha está condenada e sua recuperação depende de um grande investimento.

Carinhosamente chamado por muitos porto-alegrenses de “Anfiteatro Cafeteira” (por conta de seu formato, que á distância lembra alguns modelos do eletrodoméstico), o espaço de eventos foi inaugurado em maio de 2000, último ano da gestão do então prefeito Raul Pont (PT).

Desde então, serviu de palco para shows de artistas locais, nacionais e internacionais. Também foi um dos pontos de encontro durante edições do Fórum Social Mundial, além de festas e transmissões da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil e que teve partidas em Porto Alegre. A última vez em que recebeu um evento foi em 2019.

Reclamações

Nas redes sociais, a notícia motivou diversas manifestações de repúdio. “Mais fácil demolir que consertar”, ironizou um internauta. “É a velha mentalidade destruidora das autoridades”, lamentou outro.

(Marcello Campos)

