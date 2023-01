Política Anielle Franco diz que família considera apoiar federalização do caso Marielle

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ministra da Igualdade Racial afirmou que, com o apoio do novo governo e do ministro da Justiça, Flávio Dino, a situação “muda” Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil A ministra da Igualdade Racial afirmou que, com o apoio do novo governo e do ministro da Justiça, Flávio Dino, a situação “muda”. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou nesta terça-feira (3) que é uma “opção” pedir a federalização das investigações sobre o assassinato da sua irmã, Marielle Franco, sob a gestão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marielle, vereadora no Rio de Janeiro, foi assassinada a tiros em 2018, ao lado do seu motorista, Anderson Gomes.

Em 2020, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido da Procuradoria-Geral da República para federalizar o caso, decisão comemorada pela família de Marielle. Federalizar as investigações significa retirar dos órgãos estaduais as apurações. Na oportunidade, com a decisão da Corte, o crime continuou sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Novo contexto

Agora, Anielle afirmou que, com o apoio do novo governo e do ministro da Justiça, Flávio Dino, a situação “muda”, e a família considera apoiar um pedido de federalização das investigações. “Eu sei que tem que ter a imparcialidade, mas a gente também agora tendo apoio do governo que entra, do ministro também com a gente, de uma Polícia Federal que a gente consiga dialogar, sentar e trocar, acho que muda um pouco sim, mas a gente ainda vai decidir sobre a federalização.”

Anielle disse ainda que “naquela época [governo Bolsonaro], apoiar a federalização das apurações sobre o crime era algo que inevitavelmente não tinha como ser”. Questionada sobre se é uma opção apoiar a federalização na gestão do novo governo, a ministra disse que “sim”, mas condicionou a decisão final a uma conversa com a família.

“Sim [é uma opção]. A gente vai debater”, disse.

Declaração do ministro

O novo ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta segunda-feira (2) que solucionar definitivamente o caso Marielle Franco é “questão de honra” para o Estado brasileiro. Dino deu a declaração em solenidade que marcou o início do trabalho dele na pasta.

Desde o assassinato da vereadora, em 2018, houve troca-troca no comando das investigações. Três grupos diferentes de promotores ficaram à frente do caso no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Na Polícia Civil, o quinto delegado assumiu o caso em fevereiro de 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política