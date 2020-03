Celebridades Anitta, Angélica e outras famosas cantam “Trem Bala” para conseguir doações contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

O objetivo é conseguir doações para equipar UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) da rede pública do país no combate ao novo coronavírus Foto: Reprodução/Instagram O objetivo é conseguir doações para equipar UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) da rede pública do país no combate ao novo coronavírus. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta, Angélica, Ludmilla, Grazi Massafera, Maisa, Bruna Marquezine, Sabrina Sato, Tais Araújo e outras atrizes e blogueiras famosas participam de uma iniciativa em que cantam a música “Trem Bala” com o objetivo de conseguir doações para equipar UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) da rede pública do País no combate ao novo coronavírus.

O vídeo da ação chamado “Todos Unidos Contra Covid-19” foi publicado nas redes sociais de algumas das participantes da iniciativa, como a atriz Fiorella Mattheis, na noite desta segunda-feira (23).

“Quem doa salva vidas! Somos um grupo de mulheres que se uniu para cantar em apoio à @comunitasbr na sua campanha de combate à covid-19 (novo coronavírus) no Brasil. Contamos com a doação de vocês para ajudar a equipar as UTIs da rede pública do país. Sabemos que o desafio é enorme, mas estamos confiantes que juntos chegaremos lá”, escreveu Fiorella.

A atriz colocou na bio do seu perfil no Instagram o link do site para as doações. O objetivo é arrecadar R$ 3 milhões. Quem organiza a ação é a Comunitas, que se define como uma entidade sem fins lucrativos que há 20 anos atua empreendedorismo social.

Também participam do vídeo Preta Gil, Fernanda Souza, Cacau Protásio, Fernanda Paes Leme, Larissa Manoela, Mônica Martelli, Giovanna Ewbank, e as influenciadoras Thássia Naves, Shantal Verdelho, Lalá Rudge, Mica Rocha, entre outras. A cantora Ana Vilela, compositora da música “Trem Bala”, encerra o vídeo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário