Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Cantora comentou sobre a relação com o namorado Gui Araújo Foto: Instagram/Anitta Cantora comentou sobre a relação com o namorado Gui Araújo. (Foto: Instagram/Anitta) Foto: Instagram/Anitta

Anitta marcou presença na coletiva de sua nova música Tócame, seu novo lançamento internacional. Na entrevista, comentou sobre a relação com o namorado Gui Araújo.

A cantora foi questionada sobre a relação e a convivência com ele durante a quarentena e falou sobre partes boas e ruins do isolamento: “Eu tento levar com naturalidade, normal, né? Não é um mar de rosas sempre, a convivência tem dificuldades, mas tudo bem também, faz parte da vida, e tudo certo. A gente é bem prático, simples, não tem muita dificuldade, não ficamos muito debatendo as coisas, é normal”.

Anitta também revelou que vive brincando com Gui sobre o passado semelhante deles, como o fato de terem tido vários relacionamentos públicos. “Ele me apoia no trabalho, não reclama de nada, está tudo certo, ele também tem setecentas ex-namoradas. E eu até brinco com ele que é difícil saber quem tem mais ex, ele é minha versão masculina”, disse.

