Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Anitta (foto) ainda elogiou a amiga enquanto a assistia na TV Foto: Reprodução/Instagram/Anitta Anitta (foto) ainda elogiou a amiga enquanto a assistia na TV. (Foto: reprodução/Instagram/Anitta) Foto: Reprodução/Instagram/Anitta

Anitta usou as redes sociais, na terça-feira (25), para elogiar a amiga Lexa, rainha de bateria da Unidos da Tijuca, que desfilou durante a madrugada, no segundo dia de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro na Sapucaí. A cantora levou um tombo ao vivo e se tornou um dos assuntos mais comentados da internet.

“A pessoa faz uma hora de desfile deslumbrante e o povo só faz falar de dois segundos de um tropecinho que levantou mais ágil e elegante que o Plínio [cachorro de Anitta] quando eu chego em casa de viagem. Ai ai, viu, internet. Vou dormir que isso cansa…”, postou Anitta em seu Twitter.

Em seu Instagram Stories, Anitta ainda elogiou a amiga enquanto a assistia na TV. “Amiga, você está muito linda. Foi seu aniversário esses dias e eu esqueci de te dar parabéns porque eu estou trabalhando muito igual a um jumento, mas eu te amo muito. Você vai arrasar. Agora eu vou dormir porque não estou aguentando”, disse.

