Magazine Anitta e Gui Araújo sensualizam: "Casal hot"

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

"Já fizemos nossas devidas declarações e trocas de presentes um pro outro", disse a cantora

Anitta e Gui Araújo estão em clima de romance. Nesta sexta-feira (12), o casal celebrou seu primeiro Dia dos Namorados juntos. A cantora e o apresentador publicaram uma série de fotos quentes e ambos falaram sobre a data.

“[Na vida real a gente tá de pijama o dia todo na cama e já fez nossas devidas declarações e trocas de presentes um pro outro]. Aqui no Insta a gente usa pra fazer nosso publi e ficar gato/casal hot na foto”, brincou ela.

Antes de publicar a foto, ela brincou sobre a situação em seus stories. “Amor, a gente vai ser cancelado se não fizer uma foto de Dia dos Namorados? Tô com a maior preguiça”, afirmou. “Acho que não, mas a gente vai fazer”, respondeu Gui.

“Tentando ser fofos, mas na verdade a gente tá quase sempre com pouca roupa mesmo, não levem a mal… e as declarações fizemos ‘ao vivo’! Feliz dia do amor”, ainda escreveu ele, com cliques dos dois bem à vontade na cama.

