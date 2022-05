Política Anitta expõe conversa que teve com Leonardo DiCaprio sobre o Brasil, e Bolsonaro rebate

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











No Twitter, cantora falou que ator se mostrou disposto a engajar em causas políticas e ambientais do Brasil. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cantora Anitta expôs nas redes sociais que durante o Met Gala, baile beneficente que aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, conversou com o ator Leonardo DiCaprio sobre a importância dos jovens votarem na eleição presidencial que acontece este ano no Brasil.

“Passei horas com o DiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Está na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe. Aí, papo vai papo vem… trocamos contato e ele se colocou a disposição pra eu pedir o que for necessário. Não levem para o mau sentido porque não tinha ninguém flertando com ninguém”, escreveu a cantora no Twitter.

O presidente Jair Bolsonaro, que já tinha respondido a tuítes do protagonista de “Não Olhe para Cima” sobre preservação ambiental, rebateu a publicação da artista brasileira.

“Fico feliz que tenha falado com um ator de Hollywood, Anitta, é o sonho de todo adolescente. Eu converso com milhares de brasileiros todos os dias. Não são famosos, mas são a bússola para nossas decisões, pois ninguém defende e sabe mais sobre o Brasil do que seu próprio povo”, afirmou Bolsonaro.

“Justamente por sabermos da importância da natureza que Deus nos deu, em especial da nossa Amazônia, temos a matriz energética mais limpa entre os países do G20 e mantemos mais de 60% da nossa vegetação nativa intacta. Ninguém preserva mais que nós! Talvez o Leo não saiba disso”, complementou.

Bolsonaro disse que concorda sobre “incluir os jovens nas decisões dos rumos do País”, mas acrescentou que os artistas também deveriam concordar que “aqueles que escolhem o caminho do mal, do homicídio, do estupro, também são maduros para responder pelos seus atos. Grandes poderes, grandes responsabilidades”.

Por fim, o chefe do Executivo fez uma provocação ao astro de Hollywood: “Espero que a Anitta tenha aproveitado a oportunidade para aconselhar Leo a abrir mão de seus jatinhos e iate. Esses veículos soltam mais CO2 na atmosfera em um dia do que dezenas de famílias brasileiras em um mês. Antes de sair dando lição, é preciso dar o exemplo”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política