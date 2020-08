Anitta abriu o jogo sobre a vida pessoal. Em entrevista ao jornal “The Guardian”, a cantora não se incomodou em falar abertamente da sua sexualidade. “Troco de namorado como troco de roupa. Quanto mais as pessoas me julgam, mais eu quero dizer: ‘Ei, eu faço isso e aquilo. Você quer saber mais? Eu também faço isso’. Não ligo. Minha família sabe da minha bissexualidade. Se eu tiver um namorado e ele quiser fazer sexo a três ou troca de casais, me sinto segura. Não me sinto mal se todo mundo estiver feliz”, declarou.

Anitta falou também sobre o processo de amadurecimento político pelo qual vem passando e afirmou que não se envergonha por estar passando por isso só agora, aos 27 anos. “Comecei a ter acesso à educação de qualidade depois de ganhar dinheiro. Depois de aprender, sozinha, como construir minha empresa, como administrar minha própria carreira. Acho que nunca é tarde. Tenho orgulho de mim, de ter acordado e dito: ‘É importante que eu me envolva'”, comentou.

Anitta revelou que, por começar a se posicionar com mais frequência, chegou a ouvir de fãs que deveria concorrer à presidência. “A lei exige que você só concorra a partir dos 35. Eu só estou tentando ajudar. Calma”, brincou a artista. A “poderosa” fez ainda críticas ao governo de Jair Bolsonaro. “Não aprovo a administração do Bolsonaro. Não trouxe benefícios ao País”, opinou.