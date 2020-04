Celebridades Anitta retoma treino fitness na quarentena: “Estou rolicinha já”

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

"Tinha parado no início da quarentena, não estava fazendo absolutamente nada", disse a cantora Foto: Divulgação/Hope "Tinha parado no início da quarentena, não estava fazendo absolutamente nada", disse a cantora. (Foto: Divulgação/Hope) Foto: Divulgação/Hope

Anitta retomou sua rotina de treinos depois de ficar duas semanas sem praticar atividades físicas. “Preferi voltar aos treinos porque essa vida de só comer estava prejudicando o meu corpo. Então, achei melhor voltar a treinar”, afirmou a cantora, que retomou os exercícios no sábado (18), com o acompanhamento virtual do personal trainer Rodrigo Ruiz. “Tinha parado no início da quarentena, não estava fazendo absolutamente nada”, completou ela, sobre as mudanças no dia a dia após a pandemia do coronavírus.

Ela, que tem cuidado também da saúde da pele experimentando máscaras faciais, afirma que já vinha percebendo mudanças no condicionamento físico e na forma do corpo. “Não faço show desde o carnaval. Estou rolicinha já”, diz, aos risos, sem comentar os rumores de que teria chegado ao fim o namoro de seis meses com Gabriel David, filho de Anisio Abraão David.

De acordo com Ruiz, os treinos com Anitta na quarentena tem alcançado boas visualizações entre os seguidores e a cantora gosta de marcar a transmissão para o público. Desta forma, com o compromisso de exibi-lo, ela não foge da aula. “Os nossos treinos são por vídeo chamada, mas ela prefere Live, porque, assim, não podemos desmarcar”, diz ele, contando que já estava acostumado com os treinos à distância, uma vez que ele mora em São Paulo e ela no Rio.

O personal trainer enaltece a importância de se exercitar nesta época de isolamento social. “Treinar ajuda a superar o tédio. Atividade física aumenta imunidade e ajuda a combater o estresse e possíveis doenças”, afirma.

