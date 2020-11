Magazine Anitta usa look grifado para o MTV Europe Music Awards

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Anitta escolheu um vestido tomara que caia da grife Dolce Gabbana. (Foto: Reprodução)

Anitta nem precisou sair de casa para causar neste domingo (8). Uma das apresentadoras e concorrentes do prêmio MTV Europe Music Awards 2020, a cantora gravou do Rio de Janeiro sua participação no evento, que aconteceu em Londres. Para a premiação, Anitta, que vem movimentando a web com um suposto romance com o rapper Xamã, escolheu um vestido tomara que caia da grife Dolce Gabbana. Nada básico, o modelo na cor preta mistura corte assimétrico, volume e transparência. Para completar o look a artista apostou em joias minimalistas da grife Sauer.

Pelo segundo ano consecutivo a MTV europeia consagrou Pabllo Vittar como “Melhor Artista Brasileiro”. “O sentimento que sinto agora é de gratidão. 2020 está sendo um ano muito difícil para todos nós e o que me dá forças é o amor que recebo da minha família e dos meus fãs todos os dias. Eles fazem a diferença e me dão a certeza que estou no caminho certo. Muito obrigada pelos mutirões feitos para que a gente ganhasse novamente esse prêmio, muito obrigada a toda minha equipe. O EMA 2020 é nosso!”, comemorou a dona do álbum “111”, que chegou a ser confirmada no line-up do festival Coachella ao lado de Anitta, adiado devido a pandemia do Coronavírus.

Recorde

Também neste domingo, Anitta alcançou a marca de 50 milhões de seguidores no Instagram. O marco torna a cantora a brasileira mais popular na rede social, sendo a primeira mulher do país a atingir tal número no perfil.

Tratando dos recordes de números de seguidores no Brasil, vale destacar que a artista fica atrás apenas de duas pessoas: Ronaldinho Gaúcho, que conta com 52 milhões, e Neymar, com mais de 143 milhões de seguidores.

O marco de Anitta na rede social aconteceu após sucesso de Me Gusta, parceria com Cardi B e Myke Towers. O single entrou em paradas internacionais, como a própria Hot 100 da Billboard. Muito poder envolvido!

