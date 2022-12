Flávio Pereira Anote aí: Agora, STF vai colocar em liberdade Sergio Cabral, condenado a mais de 400 anos por corrupção

Por Flavio Pereira | 6 de dezembro de 2022

Ex-governador Sergio Cabral, condenado a mais de 400 anos por corrupção, deve ganhar liberdade, beneficiado pelo mesmo acórdão que livrou Lula da cadeia. (Foto: Agência Brasil)

Preso desde novembro de 2016 e atualmente na penitenciária de Bangu 1 no Rio de Janeiro, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral soma mais de 400 anos de prisão. São 22 condenações e mais 11 ações em que responde como réu, totalizando 33 processos penais referentes à Operação Lava Jato. As condenações são por oito diferentes crimes: organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisas, fraude em licitação e formação de cartel. Há 15 dias, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogou dois mandados de prisão preventiva contra o ex-governador. Com isso, há apenas uma ordem de prisão em vigor contra ele, expedida pelo então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba Sergio Moro. A decisão está com o STF, que utilizando o mesmo acórdão que produziu uma gambiarra jurídica para beneficiar Lula, após o presidente eleito ter sido condenado nos casos do triplex de Guarujá, e do Sítio de Atibaia, e ter sentenças confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) a qualquer momento poderá determinar que Sergio Cabral seja colocado em liberdade.

Agora, são 10 deputados federais censurados por Alexandre de Moraes

Inquieto, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, parece não ter limites na forma que encontrou para “defender a democracia”. Agora, mais dois deputados federais têm redes sociais bloqueadas por decisão de Alexandre de Moraes: Bia Kicis e Cabo Junior Amaral. Com isso, já são 10 os parlamentares que estão com suas redes sociais censuradas por ato do ministro, sem acesos aos autos da decisão.

Renan Calheiros teve acesso ao inquérito sigiloso?

Para as próprias partes e seus advogados, tem sido vedado o acesso aos autos do “inquérito sigiloso” que tramita no STF, a partir de dados encaminhados pela CPI da Covid. O senador Renan Calheiros, no entanto, fez um comentário público, mencionando depoimento do vereador Carlos Bolsonaro nos autos do inquérito. Esse acesso de Renan Calheiros ao inquérito sigiloso gerou uma dúvida em Carlos Bolsonaro:

“Tenho uma dúvida: como pode o Senador Renan Calheiros ter acesso a meu depoimento de “inquérito sigiloso”, divulgado na CPI do Covid e ao que parece as partes envolvidas não terem esse “privilégio divino”? Tudo normal! É pela manutenção da democracia!”

Lula vai pela terceira vez ao Sírio Libanês nos últimos dias para tratar do câncer na laringe

O Hospital Sírio Libanês, em São Paulo confirmou que o presidente eleito Lula da Silva deu entrada domingo, 4, para acompanhar o resultado da retirada de um câncer na laringe. Esta foi a terceira internação de Lula no Sírio Libanês nos últimos 30 dias. A primeira, aconteceu dia 12 de novembro, quando realizou exames e foi identificada uma inflamação no mesmo local onde em 2011 foi diagnosticado um câncer na laringe. Lula retornou ao Sírio Libanês no ultimo dia 20 de novembro, e agora, esteve novamente no hospital, no domingo. A assessoria do presidente eleito informa que tudo não passa de exames de rotina e a direção do hospital “os procedimentos foram considerados normais.”

