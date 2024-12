Saúde Ansiedade: “palavra” do ano revela preocupação da população com a saúde mental

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

A palavra figurou à frente de outras como resiliência, inteligência artificial e incerteza.

Ansiedade foi eleita a palavra do ano em 2024. Para o próximo ano, livrar dela é a meta de muita gente. De acordo com os especialistas, a ansiedade pode ser combatida com táticas conhecidas, como lista de metas e organização pessoal. Mas, para cumprir todos os desejos para 2025, é preciso ter autoconhecimento e capacidade de adaptação ao inusitado, segundo os profissionais.

Em uma pesquisa realizada pela CAUSE, a palavra figurou à frente de outras como resiliência, inteligência artificial e incerteza. Parece que o período pós-pandemia, que sim, ainda vivemos, deixou essa marca. O sentimento também foi destaque nas telonas dos cinemas neste ano. O filme Divertidamente 2, abordou a chegada da ansiedade na vida da adolescente Riley, protagonista da história.

Mas, afinal, o que aflige as pessoas quando o assunto é ano-novo? E como evitar que 2025 já comece de forma acelerada? Para começar, o o pós-doutor e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo, recomenda o uso da boa e velha lista de metas. Desde que sejam alcançáveis, elas são fundamentais para direcionar o ano. Mas vá até onde o braço alcança.

“Defina metas realistas. Evite resoluções grandiosas e inatingíveis. Prefira objetivos simples e alcançáveis. Diferencie o que é urgente do que pode esperar. Planeje-se. Use ferramentas como agendas, aplicativos ou listas para organizar suas tarefas e compromissos. A velha lista funciona bem desde que você coloca em prática”.

Depois, deixe a preguiça de lado e pratique a organização diária. De acordo com o especialista, estudos indicam que o bem-estar está diretamente atrelado à organização pessoal, material e mental. A terceira dica de Geraldo é o autoconhecimento. Saber o que te faz bem ou não. Assim, segundo ele, compreendemos nossos próprios limites e evitamos frustrações.

“Porque você não vai criar para você o que você não pode cumprir, o que você não pode fazer. E você precisa conhecer os seus limites, suas capacidades, e aí buscar realizar tudo aquilo que você planejou, que você planeja, mas com cuidado, com atenção, com respeito aos seus limites e a você mesma”.

A adaptação é parte do processo e a nossa quarta dica. Dê passos conforme a pegada e não se limite diante dos obstáculos. Para o presidente do Conselho Federal de Psicologia, Pedro Paulo Bicalho, isso quer dizer que se o planejamento não sair conforme o esperado, é hora de recalcular a rota. São doze meses para fazer acontecer.

“Qual é a minha parte, o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer para que aquilo acontecesse do jeito que aconteceu. O que eu quero dizer é que não adianta planejar se a gente não acompanha o modo como a gente vai executando diariamente as coisas que a gente planeja. Seja se aquilo deu certo, o que eu fiz para aquilo dar certo? Ou se aquilo deu errado, o que eu fiz para aquilo dar errado? E o que eu posso fazer diferente?”

A quinta dica para começar o ano mentalizando que tudo vai dar certo, é saber pedir ajuda. Planejamento é coisa séria, mas não precisa ser solitária. Por isso, vá atrás de profissionais que ajudem a tirar a meta do papel.

O psicólogo chama atenção ainda para a importância de se colocar no tempo presente. E como protagonista da própria vida. Para ele é necessário cumprir todas as etapas do processo e evitar comparações negativas.

“Olhar para você e se colocar como protagonista. Segundo, viva o tempo do presente. O tempo do futuro, ele é importante de ser planejado, mas ele não é importante de ser vivido, porque o tempo do futuro vai ter um tempo de ser vivido que não é o tempo de agora. Agora é o tempo do presente”.

Por fim, a sétima dica: faça um balanço do ano que está acabando. Fechar ciclos é importante para a abertura de outros novos. Os especialistas dizem que isso é necessário para organizar e refrescar as ideias. As informações são do portal de notícias CBN.

