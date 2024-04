Grêmio Antes da estreia no Brasileirão, Grêmio realiza atividades táticas de intensidade

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2024

Tricolor entra em campo no domingo contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Foto: Renan Jardim/Grêmio Tricolor entra em campo no domingo contra o Vasco, no Rio de Janeiro. (Foto: Renan Jardim/Grêmio) Foto: Renan Jardim/Grêmio

Perto da estreia no Campeonato Brasileiro 2024, o Grêmio realizou, na tarde de quinta-feira (11), atividades que exigiram velocidade e agilidade dos jogadores no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

A comissão técnica de Renato Portaluppi trabalhou o sistema defensivo do Tricolor em um lado do campo, enquanto, do outro lado, o técnico comandou as finalizações ao gol. Logo após, os atletas foram divididos em três grupos para um treino tático em campo reduzido.

Recuperando-se de uma lesão no joelho direito, o lateral Reinaldo correu no entorno do gramado. Nas imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, é possível ver Kannemann participando das atividades. O zagueiro ficou de fora do jogo contra o Huachipato na última terça-feira (9) pela Libertadores.

A delegação gremista embarca para o Rio de Janeiro amanhã (13), às 11h20. O Tricolor prossegue com os treinamentos nesta sexta-feira (12) e neste sábado (13) antes da estreia no Brasileirão contra o Vasco, no domingo (14), às 16h, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

