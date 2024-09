Política Antes das eleições municipais, Lula viajará para os Estados Unidos e México

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em Nova York, Lula participará da 79ª Assembleia Geral da ONU Foto: Ricardo Stuckert/PR Em Nova York, Lula participará da 79ª Assembleia Geral da ONU. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprirá agendas oficiais no exterior antes das eleições municipais deste ano, marcadas para 6 de outubro. Ainda em setembro, o chefe do Executivo viajará para Nova York, nos Estados Unidos, e para a Cidade do México, capital mexicana.

Em Nova York, Lula participará da 79ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). O presidente deve embarcar para os Estados Unidos no sábado (21).

Para a Assembleia Geral da ONU, Lula prepara um pacote de medidas ambientais destinadas a combater crises climáticas. Dentre elas, está uma medida provisória para implementar o que vem sendo chamado internamente de “Estatuto Jurídico da Emergência Climática”.

Em Nova York, Lula também deve anunciar o presidente da COP30 (30ª Conferência da ONU Sobre Mudanças Climáticas), que será realizada em Belém (PA), em 2025. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também irá ao evento.

A viagem para o México está prevista para 30 de setembro e 1° de outubro. Lula irá à Cidade do México para participar da posse da presidente eleita Claudia Sheinbaum.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social, a previsão é de que Lula retorne dos Estados Unidos ao Brasil em 25 de setembro, antes de viajar para o México.

Venezuela

Lula e o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, têm dialogado para discutir soluções para a crise eleitoral na Venezuela, após as eleições presidenciais de 28 de julho. As discussões também têm a participação do presidente da Colômbia, Gustavo Petro.

Em agosto, os governos dos três países publicaram uma declaração conjunta, em que disseram estar dispostos a apoiar o diálogo e a “busca de entendimentos” na Venezuela.

A autoridade eleitoral da Venezuela proclamou a vitória de Nicolás Maduro sem mostrar o resultado das atas eleitorais. A oposição não reconhece o resultado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/antes-das-eleicoes-municipais-lula-viajara-para-os-estados-unidos-e-mexico/

Antes das eleições municipais, Lula viajará para os Estados Unidos e México

2024-09-16