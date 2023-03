Política Antes de reunião com Lula, ministro das Comunicações nega irregularidades em viagens e uso de voo da FAB para evento de cavalos

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Ministro das Comunicações, Juscelino Filho é alvo de denúncias de irregularidades. (Foto: Reprodução/Instagram)

Pouco antes da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na tarde dessa segunda-feira (6), o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União-MA), publicou um vídeo nas redes sociais negando irregularidades em suas viagens para São Paulo e para o Maranhão. Uma série de denúncias contra ele vieram à tona recentemente, como a acusação de que o político fez uso de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir a leilões de cavalos – uma paixão sua.

O vídeo foi publicado em seu Instagram por volta das 16h. Ele começa falando que está sofrendo “ataques distorcidos”, e que pretende esclarecer os fatos. O primeiro ponto que ele toca é sobre a viagem feita até o Maranhão. “Foi uma viagem a trabalho, com reuniões com a gerência regional da Anatel, com o prefeito de São Luiz e até mesmo com o governador do Estado”, diz.

Segundo ele, houve uma contagem errada de diárias, o que gerou um valor mais alto a ser pago. Juscelino afirma que o valor foi devolvido.

“Sobre as diárias, o que aconteceu foi que o sistema gerou automaticamente as diárias para todo o período. Um erro do sistema, sem ter diferenciado o final de semana. Sabe o que fiz? Eu devolvi as diárias assim que eu soube, ainda no dia 19 de janeiro. Devolvi porque é o certo a se fazer, e fiz por decisão minha, com ou sem a imprensa”, alega.

Quanto a viagem de Brasília para São Paulo, feita com o voo das Forças Aéreas (FAB), na qual ele teria ido para leilões de cavalos, o ministro diz que foi para uma agenda oficial.

“Isso não é verdade. Eu fui para reuniões com a diretoria da operadora Claro, e com as gerências regionais da Telebras e da Anatel, além da montadora Biagi. Eu fui sim de voo oficial da FAB porque estava indo para uma agenda oficial. E o meu voo da Fab se deu em voo compartilhado, solicitado por outro Ministério”, afirma sem especificar a pasta.

A respeito da ocultação de patrimônio e do uso de orçamento secreto para beneficiar a própria fazenda no Maranhão, Juscelino, nega, afirmando que é “ficha limpa”. “Isso é uma injusta distorção dos fatos, estou à disposição das autoridades para tratar de tudo que está sobre minha responsabilidade, mas é inaceitável que me envolvam com atos de terceiros, sou ficha limpa e não respondo a nenhum processo e é importante deixar isso bem claro”.

