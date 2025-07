Política “Antes, era um atentado à democracia. Agora, é um atentado à economia”, afirma Alckmin sobre Bolsonaro

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

A declaração foi dada por Alckmin (foto) depois que Trump anunciou o tarifaço e disse que Bolsonaro é vítima de perseguição Foto: Cadu Gomes/VPR A declaração foi dada por Alckmin (foto) depois que Trump anunciou o tarifaço e disse que Bolsonaro é vítima de perseguição. (Foto: Cadu Gomes/VPR) Foto: Cadu Gomes/VPR

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados cometeram um “atentado à economia” após já terem promovido um “atentado à democracia”. A declaração foi dada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.

“Antes, era um atentado à democracia. Agora, é um atentado à economia, prejudicando as empresas e prejudicando os empregos”, disse Alckmin na quarta-feira (10).

Em conversa com a imprensa, Alckmin ainda fez apontamentos sobre a atuação do ex-presidente enquanto ocupava o cargo de chefe do Executivo. “Nós já constatávamos que o clã Bolsonaro trabalhou contra o interesse do País e do povo brasileiro. Se nós formos verificar, na saúde, mais de 700 mil mortos na Covid – três vezes a média mundial pelo negacionismo e a campanha antivacina. Ponto de vista de infraestrutura, uma negação total em um país continental como é o Brasil. No ponto de vista do meio ambiente, o maior desmatamento, o que ia comprometer também o agro, porque ia dificultar as exportações brasileiras”, comentou.

Em sua carta de anúncio das tarifas brasileiras, Trump classificou “a forma como o Brasil tem tratado” Bolsonaro como “vergonha internacional”. “Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente!”, afirmou o republicano. Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado no STF (Supremo Tribunal Federal).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou a decisão de Trump de aumentar as taxas como “inadmissível”, disse que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio e que, caso a medida se confirme, está disposto a utilizar a reciprocidade.

2025-07-11