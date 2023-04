Saúde Antialérgico é vendido como suplemento para aumentar os glúteos. Sociedades médicas alertam para os riscos

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em poucas semanas, as mulheres ganham peso modelando os seios e a bunda. Foto: Unsplash Em poucas semanas, as mulheres ganham peso modelando os seios e a bunda. (Foto: Unsplash) Foto: Unsplash

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mulheres que se consideram “muito magras” se gabam nas redes sociais dos benefícios de um antialérgico que usam para ganhar peso e aumentar o tamanho dos glúteos, ignorando os riscos para a saúde de ingerir o medicamento.

As autodenominadas “skinny” (“magrelas”, em inglês) exibem sua descoberta no Instagram, TikTok e YouTube e asseguram que as permite conseguir as tão desejadas “formas”, ou seja, glúteos e seios volumosos. O remédio que utilizam é o Periatin (do laboratório Teofarma).

“Eu, que já não comia, agora tenho fome o tempo todo, inclusive como na cama. Funciona muito bem, engorda imediatamente”, diz uma das usuárias.

Em poucas semanas, as mulheres ganham peso modelando os seios e a bunda, porém o medicamento tem como princípio ativo a ciproeptadina, recomendado para pessoas alérgicas, e não como um suplemento alimentar.

A Sociedade Francesa de Farmacologia e Terapêutica (SEPT) alertou, em um comunicado, sobre o uso indiscriminado do remédio e pedindo a retirada da comercialização do medicamento ou incluí-lo em uma lista de prescrição obrigatória.

“O fármaco é um medicamento muito antigo, comercializado na França desde os anos 1960. Até 1994, o medicamento era usado para estimular o apetite dos doentes que perdiam peso. Porém, essa indicação foi retirada devido a um custo-benefício mal avaliado”, explica o doutor Laurent Chouchana, diretor responsável pela farmacovigilância desse composto e membro da SFPT.

Disponível na internet

Tomar ciproeptadina oferece riscos para a saúde. O anti-histamínico provoca “sonolência a maior parte do tempo”, mas também convulsões, alucinações e “efeitos mais graves como problemas hepáticos, sanguíneos, cardíacos”, sobretudo se houver sobredose, como acontece quando as pessoas seguem as quantidades sugeridas nos vídeos da internet, segundo Chouchana.

Os representantes das farmacêuticas asseguram que apenas vendem “esporadicamente”, porém o medicamento está disponível na internet, onde frequentemente são comprados com alimentos que ajudam a ganhar peso, como as sementes de feno grego.

Há um ano, a Agência de Medicamento da França (ANSM) advertiu aos profissionais da saúde sobre “um uso inadequado e potencialmente perigoso da ciproeptadina como orexígeno (estimulador de apetite) para induzir o aumento de peso com fins estéticos”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/antialergico-e-vendido-como-suplemento-para-aumentar-os-gluteos-sociedades-medicas-alertam-para-os-riscos/

Antialérgico é vendido como suplemento para aumentar os glúteos. Sociedades médicas alertam para os riscos

2023-04-10