Brasil Antonio Fagundes topou de primeira fazer vídeo sobre câncer em que fala palavrão

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ator brinca com o fato de muitos homens ainda terem preconceito com o fato de ir ao médico após os 40 anos. Foto: Reprodução O ator brinca com o fato de muitos homens ainda terem preconceito com o fato de ir ao médico após os 40 anos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O último vídeo lançado pelo canal do YouTube Porta dos Fundos tem causado grande repercussão nas redes sociais. A esquete de conscientização sobre câncer de próstata foi protagonizada pelo ator Antonio Fagundes, 74 anos, que fala uma série de palavrões e piadas sobre o exame de toque retal, temido por muitos homens.

O vídeo quebrou recordes de visualizações do canal e também abriu diálogos importantes sobre a saúde masculina.

Em pouco mais de quatro minutos, o material mescla informações sérias com piadas. O ator brinca com o fato de muitos homens ainda terem preconceito com o fato de ir ao médico após os 40 anos.

“Você me conhece das novelas, mas hoje estou aqui para falar de um assunto sério. Você sabia que a cada 38 minutos morre alguém por câncer de próstata?”, começa ele no vídeo antes de iniciar uma série de piadas sobre a região anal masculina.

“A pergunta que fica é: Quando é que você vai liberar esse c*? Colocar o c****** para jogo é a melhor forma de se prevenir contra essa doença que é responsável por 28% das mortes quando se trata de neoplasias malignas”, emenda.

Em outro trecho, Fagundes conversa com um personagem médico e cita uma série de apelidos para a região íntima. Antonio Tabet, um dos atores da campanha e sócio-fundador do Porta, compartilhou os bastidores da ideia.

“Alguém do Porta dos Fundos fazer o apresentador da campanha certamente não causaria o mesmo impacto. Pensamos em quem seria a melhor pessoa, alguém com a reputação ilibada, com a credibilidade alta. O primeiro nome levantado foi o de Fagundes. Óbvio que quando falamos isso, as pessoas na reunião falaram “Não, o Fagundes não vai topar”. Quando a gente entrou em contato, ele topou de primeira”, compartilhou Tabet, que comentou a repercussão.

“O vídeo bateu nossos recordes deste ano e teve quase 3 milhões de acesso em menos de 24 horas. Uma loucura! Mas não tinha como dar errado. É uma causa nobre, e as pessoas puderam ver Fagundes num lugar completamente diferente da área de atuação dele. Eu adorei. É um privilégio filmar com uma lenda viva como ele. Foi um tiro de canhão muito certeiro.”

Segundo Tabet, durante as gravações, o ambiente foi leve e descontraído.

“Tudo correu super bem. Ele estava muito disposto no dia. A gente filmou superrápido. E foi engraçado, a gente se divertiu, óbvio”, compartilhou o sócio-fundador do Porta dos Fundos, que afirmou que as risadas eram constantes, especialmente quando Fagundes soltava palavrões durante as cenas.

“Ele mesmo durante as cenas se divertia falando tanto palavrão. Quando a diretora dava o corta, era uma risada geral. Estava todo mundo excitado fazendo esse vídeo, que a gente tinha certeza que iria bombar.”

Ao abordar um tema tão delicado como o exame de toque retal, Tabet enfatizou a importância de atingir o público-alvo.

“Foi muito importante as pessoas verem neste vídeo um cara como Fagundes, que é desde os anos 70 um estatuto de masculinidade para uma parcela da população, que é justamente o público-alvo desta campanha. O homem tem uma tendência a subestimar a própria saúde, a fazer uma vista grossa pra isso e ter preconceitos”, refletiu Tabet.

Câncer de próstata

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido à doença. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do País, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. Atualmente, é a segunda causa de óbito por câncer nesse público. Para o triênio 2023-2025, o Inca estima 71,7 mil novos casos por ano.

Segundo o Ministério da Saúde, entre os principais fatores de risco para o câncer de próstata estão a idade (incidência e mortalidade aumentam significativamente após os 60 anos), o histórico familiar (pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos) e a alimentação (sobrepeso e obesidade).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca ações e mudanças de hábitos que ajudam a reduzir os fatores de risco, como controle do tabaco, prevenção ao uso do álcool, prática de atividade física, alimentação saudável, combate ao sedentarismo e à obesidade, dentre outros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/antonio-fagundes-topou-de-primeira-fazer-video-sobre-cancer-em-que-fala-palavrao/

Antonio Fagundes topou de primeira fazer vídeo sobre câncer em que fala palavrão

2023-11-09