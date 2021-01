Rio Grande do Sul Anunciada a vencedora da licitação para as obras de reforma e ampliação do aeroporto de Santo Ângelo

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Aeroporto terá novo terminal de passageiros, e o pátio para aeronaves será ampliado Foto: Divulgação/Selt Aeroporto terá novo terminal de passageiros, e o pátio para aeronaves será ampliado. (Foto: Divulgação/Selt) Foto: Divulgação/Selt

A reforma e ampliação do aeroporto Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, avançou mais uma etapa nesta quinta-feira (07). A empresa Incorp – Consultoria e Assessoria Ltda. foi declarada vencedora da licitação dos projetos básico e executivo das obras. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado.

A projetista propôs o valor de R$ 595,7 mil pelos serviços, cerca de 15% a menos do que os R$ 700 mil que haviam sido destinados pelo Fundo Nacional de Aviação Civil. A empresa deverá entregar os projetos em até seis meses, a partir da assinatura do contrato.

“É mais um passo importante que avançamos para qualificar a aviação regional no Rio Grande do Sul”, comemorou o secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella. “As melhorias no aeroporto certamente trarão desenvolvimento à Região das Missões, impulsionando negócios e turismo”, prosseguiu.

As obras no aeroporto de Santo Ângelo incluem a construção de um novo terminal de passageiros, a ampliação do pátio para aeronaves e melhorias na segurança da pista de pousos e decolagens. Os trabalhos permitirão ao local receber aeronaves com capacidade acima de 140 passageiros. Hoje, a estrutura do Sepé Tiaraju comporta, no máximo, voos comerciais com aviões de até 72 assentos.

