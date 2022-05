Brasil Anvisa e Butantan se reúnem para tratar da CoronaVac para crianças

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A liberação da vacina foi pedida pelo Butatan à Anvisa no dia 11 de março deste ano. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Encontro faz parte do processo para ampliação do uso da vacina. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que técnicos do órgão se reuniram com representantes do Instituto Butantan, nesta sexta-feira (13), para discutir a ampliação do uso da vacina CoronaVac em crianças. A atividade é parte do processo de solicitação de indicação da vacina para crianças de 3 a 5 anos.

No início da semana, o Butantan enviou para a Anvisa dados e informações em resposta ao pedido de exigência feito pela agência para suprir lacunas no processo. Estes dados ainda estão em análise pela equipe técnica da Anvisa. A resposta recebida pela Anvisa, no entanto, ainda não contempla todos os itens indicados pela equipe técnica no pedido de exigência.

De acordo com o Butantan, as informações restantes, que são os dados atualizados de estudos de efetividade feitos no Chile, ainda serão enviados para a agência. Segundo o laboratório, os dados foram solicitados aos pesquisadores daquele país e serão compartilhados com a Anvisa.

A liberação da vacina foi pedida pelo Butatan à Anvisa no dia 11 de março deste ano. O instituto solicitou uma alteração na bula da CoronaVac para que ela também fosse recomendada para crianças de 3 a 5 anos. Atualmente, além da população adulta, o imunizante está liberado para crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos. Não há prazo para a conclusão desta análise.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil