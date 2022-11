Brasil Anvisa vai analisar retomada de medidas restritivas por causa do repique da covid

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Entre as medidas em análise estaria a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras nos voos domésticos. (Foto: Getty Images)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve retomar a discussão sobre a volta de medidas restritivas por conta do retorno dos casos de covid no país. Técnicos da agência estão recolhendo dados para avaliar a necessidade de algumas medidas restritivas e de proteção serem retomadas por causa do repique da doença verificado nas últimas semanas.

Entre as medidas em análise estaria a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras nos voos domésticos. Outra possibilidade seria algum tipo de restrição em cruzeiros marítimos.

Os dados coletados pelos técnicos estão sendo analisados e serão levados à diretoria da agência, que se reunirá na próxima quarta-feira (26) para bater o martelo. Na segunda, o grupo se reunirá com integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems).

A Anvisa tem o poder de determinar regras nos aeroportos, portos e serviços de saúde. Nos demais locais, ela pode apenas fazer recomendações.

O uso de máscaras é atualmente uma recomendação. Em agosto, a agência reguladora determinou o uso facultativo do equipamento de proteção. Já no final de setembro foi derrubada a exigência do uso de máscaras em cruzeiros.

A confirmação dos primeiros casos da subvariante BQ.1 acenderam o alerta dos órgãos de vigilância e secretarias de Saúde. Em São Paulo, foram identificadas duas novas sublinhagens da variante Ômicron nesta semana.

Casos

O Brasil registrou nesta sexta-feira (18) 72 novas mortes pela covid nas últimas 24 horas, totalizando 688.958 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 36, com variação negativa de 8% em relação aos últimos 7 dias, tendência de estabilidade pelo segundo dia. Os números fazem parte de levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

No total, o país registrou 30.438 novos diagnósticos de covid em 24 horas, completando 35.039.614 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 12.885, com variação de 235% em relação à semana anterior. Segundo o Ministério da Saúde, 119.678 casos estão em acompanhamento.

No Rio Grande do Sul, o painel de dados do governo do Estado soma 2.754.244 registros da doença e 41.231 óbitos por coronavírus desde o início da pandemia.

