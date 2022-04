Mundo Ao apresentar planos para obter crédito para comprar o Twitter, bilionário Elon Musk pretende cobrar por uso de tuítes

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

O novo dono do Twitter sugeriu cobrar outros sites por citação a posts de pessoas e organizações que tenham selo de verificação na plataforma. (Foto: Reprodução)

Elon Musk disse aos bancos que estão financiando sua oferta de US$ 44 bilhões pelo Twitter que iria reduzir pagamentos a executivos e conselheiros da plataforma, para reduzir custos, e que desenvolveria novos mecanismos para monetizar tuítes, segundo relato à agência Reuters de três pessoas próximas às negociações.

Os planos foram apresentados aos banqueiros em sua estratégia para convencê-los a dar o crédito necessário à operação. O aval para o financiamento foi fundamental para o Conselho de Administração do Twitter concordar com a proposta de Musk, descrita pelo bilionário como a “melhor e última oferta”.

Em sua apresentação aos banqueiros, Musk detalhou planos para desenvolver ferramentas que permitam ampliar a receita do Twitter, incluindo mecanismos para ganhar dinheiro com os tuítes que contenham informações importantes ou que tenham ampla repercussão, relataram as fontes à Reuters.

Uma das ideias mencionadas pelo bilionário foi a cobrança de uma taxa sempre que um outro site quisesse citar ou inserir em suas publicações (embedar, no jargão da mídia) os tuítes de pessoas ou organizações que tivessem o selo de verificação da plataforma.

Jurisdições locais

Musk também disse nas reuniões que iria buscar políticas de moderação de conteúdo na plataforma que oferecessem o máximo de liberdade possível dentro das restrições legais de cada jurisdição (ou seja, de cada país onde o Twitter atua).

Planos de Musk para gerar mais receitas na plataforma já foram apresentados antes pelo bilionário.

Em um tuíte publicado no início deste mês e que depois foi apagado, Musk sugeriu uma série de mudanças no serviço de assinatura Twitter Blue, que permite aos usuários uma customização das suas visualizações.

Ele defendeu uma redução no preço do serviço, o fim dos anúncios e a opção de pagamento na criptomoeda dogecoin. Hoje, o Twitter Blue tem assinatura mensal de US$ 2,99.

Em outro tuíte também deletado, Musk disse que pretende reduzir a dependência do Twitter da receita publicitária.

O bilionário também disse nos encontros que já teria definido um novo presidente para a rede social Twitter, mas se recusou a informar quem seria essa pessoa.

Após esses encontros, Musk, o homem mais rico do mundo, acabou obtendo US$ 13 bilhões em empréstimo lastreado em suas ações do Twitter (ele já detém uma participação de 9% na plataforma).

Também obteve crédito de US$ 12,5 bilhões garantido por seus papéis na Tesla, empresa de carros elétricos que o bilionário fundou e da qual é presidente, para honrar sua proposta de compra da rede social por US$ 44 bilhões, o que levará a empresa a ter seu capital fechado.

O valor restante será pago com recursos próprios, de sua fortuna pessoal, estimada em até US$ 260 bilhões. Mas nunca ficou claro como ele levantaria essa quantia, já que a maior parte de sua riqueza está em ações e não em dinheiro vivo ou em ativos de rápida liquidez (ou seja, que poderiam ser vendidos rapidamente).

Segundo as fontes relataram à Reuters, os argumentos de Musk junto aos bancos foram fundamentados muito mais em sua visão sobre a plataforma do que em compromissos concretos para viabilizar o negócio. Detalhes sobre como serão os cortes de custos que ele pretende implementar, por exemplo, ainda não estão claros.

Fim de salários

Musk tem tuitado com frequência sobre eliminar salários de executivos e conselheiros do Twitter que, segundo ele, poderia resultar em um corte de custos de US$ 3 milhões.

Documentos apresentados pelo Twitter a órgãos regulatórios mostram que, em 2021, os pagamentos à diretoria e ao Conselho do Twitter de bônus ancorados ao desempenho das ações da empresa somaram US$ 630 milhões, uma alta de 33% frente a 2020.

Uma das fontes ouvidas pela Reuters disse que Musk informou que não tomaria decisões a respeito de corte de empregos até que assumisse o controle da companhia, o que é previsto para ocorrer até o fim deste ano.

Ele argumentou que precisa antes ter acesso a detalhes confidenciais, como performance financeira e detalhes da folha de pagamentos para decidir sobre possíveis demissões no Twitter.

