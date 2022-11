Mundo Ao chegar em casa após uma festa, homem percebe o prédio torto e acaba salvando vizinhos de desabamento

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Com de duas pessoas (uma das quais morreu), moradores escaparam ilesos. (Foto: Divulgação/La Voix du Nord)

O estudante Thibault Lemay, 22 anos, chegava ao prédio de quatro andares onde mora na cidade de Lille (França), após uma festa, quando percebeu que o edifício estava torto e com rachaduras. Ele subiu mesmo assim até o seu apartamento, sem fazer ideia de que, minutos depois, acabaria salvando seus vizinhos de morrerem no desabamento do edifício.

O incidente ocorreu na madrugada do último sábado (12). Em entrevista a uma emissora de TV, o rapaz detalhou o caso, que o transformou da noite para o dia – literalmente – em herói local. Confira, a seguir, um resumo do relato.

“Assim que peguei as chaves, ainda na calçadas, notei que a estrutura toda parecia ter se movido, no entanto prossegui corredor adentro”, declarou. “Fui até minha residência, não consegui abrir a porta e nesse momento começaram barulhos de coisas caindo. Eram pedaços da construção.”

Sua primeira atitude foi telefonar para o serviço de emergência do Corpo de Bombeiros, que providenciou um cordão de isolamento e providenciou a evacuação imediata do prédio. Indo de porta em porta, conseguiram retirar todos os moradores – e houve quem resistisse a sair.

“Eu ainda estava acordado quando começou o barulho de gente se movimentando e falando pelos corredores, mas achei que eram apenas pessoas festeiras”, acrescentou um vizinho de 35 anos. “Mas aí alguém bateu com o aviso de que eu saísse logo dali, então pude constatar que era assunto sério. Só deu tempo de pegar uma muda de roupa, documentos pessoais e um computador”.

Conforme previsto…

Confirmando a desconfiança do rapaz e o alerta dos bombeiros, o pequeno prédio finalmente desabou por volta das 9h30min, quando a maioria dos moradores já tinha saído do local. Exceto por duas pessoas.

Um morador de 45 anos acabou morrendo soterrado e outro foi retirado dos escombros com ferimentos leves. Apesar do óbito, as autoridades do país europeu reconheceram que o universitário salvou dezenas de vidas.

“Eu ainda estou tremendo, porque se esse rapaz não tivesse chegado em casa às 3 da manhã e tomado a providência que tomou, é bem provável que as perdas humanas não se resumiriam a essa pessoa”, enalteceu a prefeita de Lille, Martine Aubry.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, também reconheceu o papel do rapaz no episódio. Por meio de publicação nas redes sociais, ele escreveu: “Agradeço aos serviços da prefeitura e de emergência da cidade de Lille pela intervenção rápida e profissionalismo. E também, ao estudante que emitiu o alerta na madrugada.”

As causas do desabamento ainda são investigadas. Os prédios localizados nas proximidades do que veio abaixopassaram por vistoria, sem qualquer problema ser detectado.

