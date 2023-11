Política Ao criticar a formulação do Enem, o senador Sergio Moro se tornou alvo de críticas nas redes sociais

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

O senador escreveu incorretamente o nome do exame, chamando-a de “prova do ENEN”. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado O senador escreveu incorretamente o nome do exame, chamando-a de “prova do ENEN”. (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Sergio Moro (União-PR) utilizou as suas redes sociais nesta semana para criticar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicada no último domingo (5). Segundo o parlamentar, a avaliação teria tido uma “doutrinação ideológica” e teria sido “mal redigida”. O senador, no entanto, escreveu incorretamente o nome do exame, que é aplicado anualmente desde 1998, chamando-a de “prova do ENEN”.

Após internautas compartilharem a publicação do senador e ironizarem o erro, Moro corrigiu a postagem feita no X (antigo Twitter), colocando o nome correto: Enem. Ao entrar na publicação, aparece uma mensagem que ela foi editada às 20:31 da última segunda (6).

Moro não foi o único parlamentar a errar o nome do exame nacional. A ex-senadora Kátia Abreu (Progressistas-TO) também escreveu “ENEN” em uma postagem onde criticava questões da prova. Diferentemente do senador, Abreu fez outra publicação, pedindo desculpas pelo erro e dizendo que havia ficado “nervosa com o absurdo”.

O deputado federal José Medeiros (PL-MT), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também não escapou do erro. Conforme o parlamentar, um item do “ENEN” demonizava o agronegócio. Medeiros também escreveu “porquê” incorretamente. O certo seria “Por que isso é importante”.

Enem 2023

Estudantes de todo o País realizarão, neste domingo (12), o segundo dia de provas do Enem deste ano. Os candidatos terão de responder as questões das provas de matemática e ciências da natureza do certame. Ao todo, serão 90 questões, todas objetivas, que deverão ser resolvidas em cinco horas.

Os candidatos que tiveram problemas logísticos ou estavam acometidos de doenças infectocontagiosas, e não puderam participar da prova, poderão solicitar de 13 a 17 de novembro, via Página do Participante, uma nova oportunidade para participar. A reaplicação do exame será nos dias 12 e 13 de dezembro.

O Ministério da Educação informa que “o mesmo vale para as pessoas que não compareceram porque foram alocadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição”.

Entre os problemas logísticos que possibilitam a reaplicação das provas para candidatos prejudicados estão alguns ligados a comprometimento da infraestrutura (como desastres naturais); falta de energia elétrica no local de prova (caso comprometa a visibilidade da prova); falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante; e erro no procedimento de aplicação da prova, caso incorra em comprovado prejuízo ao participante.

Enquanto as doenças infectocontagiosas que possibilitam a reaplicação da prova são Covid-19; tuberculose; coqueluche; difteria; doença invasiva por Haemophilus influenza; doença meningocócica e outras meningites; varíola; Influenza humana A e B; poliomielite por poliovírus selvagem; sarampo; rubéola e varicela.

