Ao falar sobre democracia, Lula diz que amantes são mais amadas que esposas

8 de janeiro de 2025

O comentário provocou risadas da plateia que acompanhava o evento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (8) que maridos são mais apaixonados por amantes do que pelas esposas. A fala aconteceu durante discurso no evento sobre democracia, em alusão aos dois anos dos ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023.

“Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia. Porque, a maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia e conheço o valor dela”, afirmou.

O comentário provocou risadas da plateia que acompanhava o evento. Ao longo do discurso, Lula também fez referências ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem chamou de “Xandão”. O magistrado é relator de ações que miram os envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro.

Assim como Lula, Moraes também foi alvo de um plano de assassinato, que ainda envolvia o vice Geraldo Alckmin (PSB), em 2022. O suposto movimento golpista foi revelado por investigações da Polícia Federal (PF), que pediu o indiciamento de 40 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ex-ministros.

“Seremos implacáveis contra quaisquer tentativas de golpe. Os responsáveis pelo 8 de Janeiro serão investigados e punidos. Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram. Todos. Inclusive os que planejaram os assassinatos. Terão amplo direito de defesa e presunção de inocência”, declarou Lula.

Ao falar sobre o suposto plano contra o Estado Democrático de Direito, Lula fez uma referência ao filme “Ainda Estou Aqui”, do diretor Walter Salles, que retrata a luta da família Paiva após a prisão e o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar.

Em um outro momento da cerimônia, o filme também ganhou destaque. Proposto pela Advocacia-Geral da União, o presidente assinou um decreto para criação da premiação Eunice Paiva – esposa de Rubens Paiva e interpretada por Fernanda Torres – , que tem por objetivo conceder um reconhecimento a personalidades que se destaquem na defesa e fortalecimento da democracia.

Ao final da solenidade, o presidente da República, acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, do vice-presidente no exercício da Presidência do Senado, Veneziano Vital do Rêgo, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e dos demais participantes, desceram a rampa do Palácio do Planalto em direção à Praça dos Três Poderes. Lá, eles foram recebidos por populares para o ato “Abraço da Democracia”.

Ao falar sobre democracia, Lula diz que amantes são mais amadas que esposas

2025-01-08