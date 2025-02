Mundo Ao lado de Netanyahu, Trump diz que Estados Unidos “assumirão o controle” de Gaza e defende realocação permanente da população

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

"Os EUA tomarão conta da Faixa de Gaza e nós também faremos um trabalho ali", disse Trump.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (4) que o governo americano “assumirá controle” da Faixa de Gaza no processo de reconstrução do enclave, após quase uma no e meio de guerra. Ao lado do premier israelense, Benjamin Netanyahu, ele ainda defendeu que os quase 2 milhões de palestinos que vivem no enclave sejam realocados, de forma permanente, em outros países, avançando em um plano apresentado por ele na semana passada.

Em entrevista coletiva após a reunião com Netanyahu, Trump surpreendeu ao afirmar que os EUA assumirão o controle de Gaza, sem detalhar se serão empregadas tropas americanas no solo palestino, algo que o presidente americano e seu antecessor, Joe Biden, afirmaram que não fariam.

“Os EUA tomarão conta da Faixa de Gaza e nós também faremos um trabalho ali”, disse Trump.

Nos poucos detalhes que ele apresentou, disse que os EUA poderiam atuar no desmantelamento de bombas, na demolição de prédios destruídos e “criar um desenvolvimento econômico que forneceria empregos ilimitados e habitação para as pessoas da região”. Ele não revelou quem seriam os moradores beneficiados pela presença americana.

Trump, ao responder à pergunta de uma jornalista, afirmou que a presença americana em Gaza seria “a longo prazo”, e garantiu que a proposta foi discutida nos mais elevados escalões, recebendo “muitos elogios”. Em abril do ano passado, o Banco Mundoal estimou que os danos causados ao território somavam US$ 18,5 bilhões.

“A única razão pela qual os palestinos querem voltar para Gaza é que eles não têm alternativa”, disse Trump.

Pouco antes da reunião entre os dois líderes, Trump, afirmou que os palestinos de Gaza vivem “como se estivessem no inferno”, mas que “adorariam sair de Gaza”, e ficariam “encantados” longe de seus lares, de forma permanente. Ele citou nominalmente a Jordânia e o Egito como potenciais destinos para os palestinos, além de “outros países” da região.

“Não acho que as pessoas deveriam voltar para Gaza. Acho que Gaza tem sido muito um lugar de má sorte para elas. Gaza não é um lugar para as pessoas viverem”, disse Trump, ao lado de Netanyahu. “Espero que possamos fazer algo para que eles não queiram voltar, que não queiram voltar, eles não experimentaram nada além de morte e destruição.”

Trump também afirmou que há interessados em participar da reconstrução, sem citar nomes. O presidente norte-americano disse ainda que consegue imaginar uma “bela área para reassentar pessoas permanentemente em boas casas e onde elas podem ser felizes e não ser baleadas, mortas ou esfaqueadas até a morte”.

“Gaza é uma garantia de que eles vão acabar morrendo. A mesma coisa vai acontecer de novo, de novo e de novo”, afirmou.

O presidente americano havia sugerido a realocação de parte dos palestinos de Gaza no mês passado, o que gerou pesadas críticas de governos da região e organizações internacionais. Contudo, as declarações desta terça-feira soaram como um passo além, levantando questões de lei internacional e também de interesse comercial.

(As informações são do jornal O Globo)

