Economia Ao menos 2 milhões e meio de beneficiários deixarão o Bolsa Família até maio

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Governo vem fazendo pente-fino sobre as inscrições no Cadastro Único. (Foto: Divulgação/Ministério da Cidadania)

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que ao menos 1,55 milhão de beneficiários do Bolsa Família deixarão o programa em março porque o governo já comprovou que eles não cumpriam os requisitos para receber a transferência de renda.

Essas retiradas são resultado de um pente-fino que o governo vem fazendo sobre as inscrições no Cadastro Único (CadÚnico), que já havia identificado 5 milhões de beneficiários com alta probabilidade de irregularidades cadastrais.

“Já em março vamos tirar mais de 1,55 milhão (de beneficiários) desses mais de 5 milhões que estamos focados. Para esses 1,55 milhão já temos segurança que não preenchem os requisitos”, disse o ministro em entrevista, reforçando que são famílias que estão recebendo o benefício de forma irregular.

Dias estima que ao menos 2,5 milhões de beneficiários devem deixar o Bolsa Família até maio, conforme o governo finalizar a revisão do CadÚnico.

Além disso, ele ressaltou que 2.265 famílias voluntariamente pediram para sair do Bolsa Família porque reconheceram que sua situação mudou e já não precisam mais da ajuda do governo.

Apesar das retiradas, o número de beneficiários pode não baixar muito em relação aos mais de 21 milhões de famílias que atualmente recebem a transferência de renda. Segundo Dias, as equipes de assistência social nos municípios estão intensificando as ações de busca ativa:

“(Eu estimo) a retirada mínima de 2,5 milhões (de beneficiários). Mas com a busca ativa temos condições de trazer para o recebimento quem tem o direito mas estava na fila, estava passando fome.”

Segundo o ministro, foram repassados mais R$ 170 milhões para municípios para investir em ações de busca ativa e atualização de cadastro.

Valor extra

O governo estuda pagar um valor extra para famílias com mais crianças e adolescentes no novo formato do Bolsa Família a ser relançado nos próximos dias. Esse valor seria além do adicional de R$ 150 para domicílios com criança até seis anos de idade, prometido pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral.

A intenção é que os valores sejam acrescidos ao mínimo de R$ 600, de maneira que famílias maiores recebam mais recursos.

“No valor per capita, volta a ter um valor de acréscimo, por criança de sete anos até completar 18 anos. Estamos acertando o valor, que será além dos R$ 150 por criança até seis anos”, disse o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

Em contrapartida, o novo modelo não terá sistema de premiação para famílias com crianças e adolescentes que tiram boa notas e se destacam nos esportes — previsto no Auxílio Brasil criado pelo governo de Jair Bolsonaro.

Também não devem vingar o bônus de inclusão produtiva urbana, que não chegou a sair do papel. Esse bônus, prometido durante o governo Bolsonaro, seria um valor de R$ 200 pago a beneficiários do programa social que conseguissem um emprego com carteira assinada.

“A definição de valor per capita com estas particularidades é o que permitirá voltar a ter melhores indicadores sociais. Veja que já chegamos a mais de 90% de crianças e adolescentes matriculados e caiu para até a casa de 60%”, disse o ministro, acrescentando.

