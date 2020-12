Mundo Ao menos dez alpinistas morrem durante forte nevasca no Irã

27 de dezembro de 2020

As montanhas ficam ao norte da capital do Irã, Teerã. (Foto: Wikipedia)

Pelo menos dez alpinistas morreram e várias outras estão desaparecidas em montanhas ao norte da capital do Irã, Teerã, após uma forte nevasca atingir a região e desencadear avalanches, segundo a mídia local. A neve e os ventos intensos resultaram em fechamento de estradas e interromperam o transporte em muitas áreas do país.

De acordo com a imprensa estatal iraniana, o número de desaparecidos tem aumentado à medida que famílias entram em contato com as autoridades. Nove pessoas morreram nas montanhas e outra, no hospital, depois de ser resgatada, conforme Mehdi Valipour, chefe de operações de emergência do Crescente Vermelho do Irã.

Segundo Valipour, ao menos sete alpinistas que percorriam três trilhas conhecidas da região ainda não foram localizados desde a última sexta (25). As buscas foram interrompidas na noite do sábado (26) em função do mau tempo, mas continuaram no domingo (27).

Imagens da televisão estatal mostraram helicópteros atuando na operação de resgate nos picos Tochal e Kolakchal na cordilheira de Alborz. Teerã fica no pé da cadeia montanhosa, cujo pico mais alto é a 5.671 metros.

As autoridades também procuram por sete tripulantes de um navio de transporte que virou durante a tempestade no Golfo Pérsico. “Estamos tentando encontrar os desaparecidos mobilizando todas as nossas instalações e forças e informando os navios que passam e os centros de busca e resgate naval de Omã, Emirados Árabes Unidos e Paquistão”, disse Esmail Makkizadeh, chefe adjunto do órgão marítimo regional do Irã, à Agência de Notícias Estudantil Iraniana (ISNA).

Coronavírus

O Irã registrou 119 mortes causadas pelo novo coronavírus no domingo (27), o menor número diário de óbitos em mais de três meses, disse o Ministério da Saúde. A porta-voz do ministério, Sima Sadat Lari, afirmou à TV estatal que 5.502 pessoas foram infectadas, elevando o número total de casos de Covid-19 para 1.200.465 no país mais afetado do Oriente Médio.

Desse modo, o número de mortos no domingo (27) foi o mais baixo desde 12 de setembro, quando 116 mortes foram contabilizadas. O Irã estendeu um toque de recolher noturno para 330 cidades de baixo risco neste domingo, em um esforço para manter o recente declínio no número de infecções e mortes.

O toque de recolher já havia sido implantado em 108 cidades de médio risco “laranja” e agora passa a ser adotado pelas para áreas “amarelas” de baixo risco. A medida, que proíbe o uso de carros particulares, resultou em quase 100 multas multas em uma só noite na semana passada.

O Irã disse que recebeu aprovação das autoridades dos EUA para comprar vacinas contra o coronavírus da COVAX, consórcio liderado pela Organização Mundial de Saúde. Mas não especificou quais vacinas está adquirindo.

