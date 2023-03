Brasil Quatro pessoas morrem em queda de helicóptero em São Paulo

A aeronave bateu num coqueiro antes de cair. (Foto: Reprodução)

Quatro pessoas morreram com a queda de um helicóptero Robinson R44 II, prefixo PR-PGC, nesta sexta-feira (17), na Zona Oeste de São Paulo. Segundo o major Yuri Morais, comandante do 2° Grupamento de Bombeiros, o helicóptero estava a caminho do Campo de Marte, na Zona Norte, onde pousaria, quando sofreu uma possível pane e bateu em um coqueiro.

Duas das vítimas, Antonio Cano dos Santos Junior, de 42 anos, e Caio Lucio de Benedetto Moreira, de 30 anos, trabalhavam no Mirage Group Brasil, empresa de produção de eventos. Antonio era diretor administrativo-financeiro e Caio, designer.

Eles tinham ido almoçar em Guarujá no helicóptero com um amigo, o doutorando em Biologia Animal na Unicamp, Wellington Roberto Palhares, de 28 anos, que também morreu no acidente. A quarta vítima é o piloto da aeronave, João Intorm Neto, de 32 anos.

Perícia

O helicóptero tinha capacidade para um piloto e três passageiros. Ele era operado pela Helimarte Táxi Aéreo e pela Geoflito Atividades Geoespaciais e tinha permissão para fazer táxi aéreo.

Sergio Gegers, advogado da Helimarte, afirmou que a empresa não tem informações sobre o que provocou o acidente e que está dando suporte aos familiares das vítimas.

“A empresa está aqui com o diretor e todos os profissionais que compõem o grupo, todos treinados. Vamos aguardar o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e das autoridades. Não temos nenhuma outra informação no momento, não sabemos o que aconteceu, não temos a causa do acidente. Estamos dando todo o suporte para as famílias das vítimas e também colaborando com as autoridades competentes. Todas as aeronaves da empresa são devidamente cadastradas, reguladas e revisadas com acompanhamento diários inclusive de órgãos estaduais.”

Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram ao local do acidente. Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que foram acionados investigadores para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave e que, nesta ação, “são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação”.

“O objetivo das investigações realizadas pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, finaliza o comunicado.

Nota

Em nota, o Mirage Group Brasil, empresa em que duas das vítimas trabalhavam, informou que “lamenta profundamente a morte do diretor administrativo financeiro Antônio Cano dos Santos Júnior e do designer Caio Lúcio de Benedetto Moreira. Eles estavam na companhia do amigo Wellington Palhares em uma viagem particular. O Mirage Group Brasil se solidariza com os familiares e amigos de todas as vítimas desse lamentável acidente”.

