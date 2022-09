Tênis Aos 19 anos, Carlos Alcaraz se torna o tenista mais jovem a ser número 1 do mundo

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Espanhol faz 3 sets a 1 sobre o norueguês Casper Ruud. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O espanhol Carlos Alcaraz era o número 55 do mundo na época do US Open 2021. Um ano depois, em sua primeira final de Grand Slam, o novato de 19 anos chegou à maior conquista de sua carreira e ao topo do ranking mundial – sendo o mais jovem da história.

Nesse domingo (11), Alcaraz derrotou o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 7/6 (1) e 6/3. Quem vencesse a final assumiria a primeira posição no ranking a ser atualizado nesta segunda (12). Ruud passa a ser o novo número 2.

O espanhol tirou o posto de líder mais novo da lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) – criada em agosto de 1973 – do australiano Lleyton Hewitt, que chegou ao topo com 20 anos e nove meses em novembro de 2001, sacando o brasileiro Gustavo Kuerten da liderança.

“Primeiro eu gostaria de agradecer a todos por este dia especial. Isso é algo que eu sonhei durante toda minha vida. Ganhar um Grand Slam e ser o melhor do mundo foi algo que sempre sonhei. Eu só tenho 19 anos e todas as decisões difíceis eu deixo com a minha equipe (risos). Pensei na minha mãe que não está aqui e no meu avô. Muitas pessoas vieram da Espanha para torcer para mim. Desde a primeira rodada, estavam torcendo para mim. Foi a melhor atmosfera num torneio na minha vida”, comemorou Carlos Alcaraz.

Será o segundo top 2 mais novo do ranking masculino desde 8 de abril de 1975, quando Jimmy Connors, então com 22 anos, e Bjorn Borg, 18, ocuparam as duas primeiras posições.

Ainda nesta final, Alcaraz se tornou o jogador que ficou mais tempo em quadra em simples numa edição do US Open, superando Andy Roddick em 1999. Com 1h33min de final nesse domingo, o espanhol completou 21h52min jogadas em Nova York, ultrapassando a marca de Roddick.

O espanhol também pulverizou um recorde de Kevin Anderson em Grand Slams. Com 3h02min de decisão neste domingo, superando as 23h21min em ação do sul-africano em Wimbledon 1999. A final do US Open 2002 durou 3h21min.

Esta foi a primeira final de Grand Slam em que os dois tenistas tinham chance de ser o número 1 do mundo. Também pela primeira vez uma decisão de Major contou com dois finalistas disputando o topo do ranking sem terem ocupado, antes, a posição.

Alcaraz e Ruud foram confirmados pela organização do Rio Open para disputar, novamente, a competição no próximo ano. O Rio Open 2023 será de 20 a 26 de fevereiro, no Jockey. O espanhol é o atual campeão.

Histórico

Ruud e Alcaraz se enfrentaram duas vezes no circuito até esta final em Nova York. Em ambas, o espanhol saiu com a vitória: na final do ATP 1.000 de Miami, em abril deste ano (7/5 e 6/4), em quadra dura, e nas quartas de final do ATP de Marbella em 2021 (6/2 e 6/4), no saibro. O norueguês começou o ano em oitavo lugar enquanto Alcaraz era o 32º.

Os dois chegaram ao US Open na sétima (Ruud) e na quarta colocações (o espanhol) da lista da Associação dos Tenistas Profissionais. Na temporada, foram, até agora, três títulos para o escandinavo (Gstaad, Genebra e Buenos Aires, além do vice em Roland Garros, perdendo a decisão para Nadal) e quatro para Alcaraz (Madri, Barcelona, Miami e no Rio Open). Agora, veio o quinto, em Nova York.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tênis