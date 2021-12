Celebridades Aos 28 anos, cantor sertanejo Maurílio morre em hospital de Goiânia

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2021

Cantor foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e estava internado após passar mal na gravação de um DVD. Ele fazia parte da dupla Luiza e Maurílio. Foto: Reprodução/Instagram Cantor foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e estava internado após passar mal na gravação de um DVD. Ele fazia parte da dupla Luiza e Maurílio. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Maurílio, que formava dupla com Luiza, morreu na tarde desta quarta-feira (29) em um hospital de Goiânia. Aos 28 anos, ele estava internado após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Mais cedo, um boletim médico informou que ele teve piora no quadro clínico nas últimas 12 horas.

Maurílio foi internado na madrugada do dia 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação de um DVD de outra dupla sertaneja. No dia, ele chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e pela parceira Luiza.

O médico que o acompanhava, Wandervan Azevedo, informou que ele teve três paradas cardíacas e precisou ser sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O médico explicou que tromboembolia pulmonar é a uma obstrução dos vasos da artéria pulmonar, que causa um coágulo, provavelmente da perna, que pode ir para o pulmão, coração ou cérebro, bloqueando o fluxo do sangue nesses lugares. Ele disse ainda que a doença é grave e que causa morte súbita em 25% dos casos.

A equipe médica disse que ele teve uma lesão renal e passou a fazer hemodiálise. A sedação dele foi retirada no dia 17 para que os médicos avaliassem as condições neurológicas.

No dia 18, o hospital informou que o cantor seguia melhorando e que começaria a ser alimentado por sonda. No dia seguinte, passou a respirar espontaneamente e a esposa, Luana Ramos, contou que conversou com o marido na UTI e que ele chorou.

No dia seguinte Maurílio foi transferido do Hospital Jardim América para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), para dar continuidade ao tratamento com cobertura do plano de saúde. Ele também foi diagnosticado com um inchaço no cérebro.

Na última quarta-feira (22), o cantor voltou a ter o funcionamento dos rins. No entanto, continuava fazendo hemodiálise.

No domingo (26), precisou trocar antibióticos após apresentar problemas respiratórios.

Na manhã de segunda-feira (27), o médico disse que o sertanejo teve quadro estabilizado, após apresentar dificuldade para respirar durante o dia e a noite anteriores. O relatório médico detalhou que o cantor teve broncoespasmo, que foi revertido, e teve o antibiótico trocado. Porém, nesta terça-feira (27), Maurílio teve uma piora.

Maurílio Ribeiro nasceu em Imperatriz, no Maranhão. Ele e Luiza, que é natural de Belo Horizonte (MG), formam uma dupla sertaneja desde 2016, quando a cantora foi passar as férias na cidade natal dele e o chamou ao palco para cantar com ela durante o aniversário de uma amiga em comum.

A dupla canta o sucesso “S de Saudade”, que tem participação de Zé Neto e Cristiano.

