Esporte Aos 28 anos, técnico se inspira em Felipão para salvar time de rebaixamento no Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Gabriel Dutra é 13 anos mais jovem que o atleta mais experiente do Avenida Foto: Pamela Brilhante/Avenida Gabriel Dutra é 13 anos mais jovem que o atleta mais experiente do Avenida. (Foto: Pamela Brilhante/Avenida) Foto: Pamela Brilhante/Avenida

O Avenida, de Santa Cruz do Sul, está lutando contra o rebaixamento no Campeonato Gaúcho de 2025. O clube joga a elite da competição sem interrupção desde 2023. O antigo treinador saiu após as quatro primeiras rodadas e agora, o time confia o comando a Gabriel Dutra, técnico de apenas 28 anos.

Desde sua estreia, foram dois empates e duas derrotas. O Avenida ficou na lanterna da classificação geral e briga para não cair em um quadrangular contra São José, Pelotas e Brasil de Pelotas.

O treinador define um estilo próprio, mas entende que é necessário se adaptar ao elenco. Inspirado em Felipão, Dutra gosta de montar times que trabalhem mais na defesa e atuem mais no contra-ataque. Contudo, ele tenta fazer com que o Avenida valorize a posse de bola.

“A gente tem jogadores que, tecnicamente, são muito bons, com passagens por clubes de séries A e B do Campeonato Brasileiro e são mais experientes, a bola não queima no pé deles. Baseado nisso, eu tenho que adaptar um estilo de jogo para que eles possam realmente dar o melhor de si dentro da minha ideia”, explica Dutra.

“Então, eu venho procurando trabalhar a dinâmica de passe, posse de bola, para tentar deixar eles numa condição mais favorável ao que justamente eles têm de melhor, que é essa capacidade técnica, essa qualidade para fazer um jogo um pouco mais de aproximação e não tanto num modelo que talvez eu tenha participado mais durante toda a minha carreira, que seria um modelo mais defensivo e sair em velocidade”, avalia.

No elenco que é descrito por Dutra, há jogadores que chegam a ser até 13 anos mais velhos que ele. O goleiro Rodrigo Mamá tem 41 anos e já conhece Dutra de outros trabalhos.

O técnico garante que não sofre com nenhum olhar torto ou coisa do tipo pela pouca idade. “Eu tenho um respaldo muito importante do Guilherme Eich (diretor de futebol), do Jair Eich (presidente). São caras que respeito muito. A gente conversa sobre futebol faz tempo.”, conta. (Estadão Conteúdo)

