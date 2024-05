Rio Grande do Sul Apenados da Penitenciária de Canoas I produzem casinhas para animais atingidos pelas chuvas

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Já foram entregues 25 unidades fabricadas com mão de obra de seis presos. (Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal)

Desde o início das enchentes no Estado, a Polícia Penal está mobilizada em diversas frentes para auxiliar a população atingida. Numa delas, apenados da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) I estão produzindo casinhas para abrigar cachorros resgatados. Até o momento, já foram entregues 25 unidades fabricadas com mão de obra de seis presos, que são beneficiados com a remição da pena pelo trabalho realizado.

Elas estão sendo destinadas ao Centro do Bem-Estar Animal, à Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e a abrigos temporários vinculados ao Projeto Anjos do Parque. O material para confeccionar as casinhas é adquirido por meio de parcerias, com empresas como Saint Gobain, GM, Logam do Brasil e Calçados ASLD, além de entidades protetoras de animais. Cada abrigo leva em torno de uma hora para ficar pronto.

“Felizmente, a Penitenciária Estadual de Canoas I possui mão de obra prisional qualificada para fabricação de materiais em madeira e pallets. Iremos empenhar todos os esforços possíveis para auxiliar quem está precisando”, destacou a diretora da Pecan I, Camila Tomazetti.

Além das casas para os cachorros, a Pecan I também está fabricando rodos de madeira, que serão doados à população afetada pelas chuvas. A confecção do material está sendo realizada exclusivamente para este período e foi possibilitada por meio de doações, por pessoas físicas, de tábuas de eucalipto, parafusos e lixas. Até o momento, já foram fabricados 110 rodos com a mão de obra de 16 pessoas privadas de liberdade.

Camas

Apenados dos presídios de Iraí e Canela iniciaram, na semana passada, a fabricação de 135 camas de madeira que serão doadas para a população de regiões atingidas pelas enchentes. A produção dos itens ocorre nos espaços das duas unidades prisionais, que possuem maquinário de marcenaria, com insumos doados por empresários e parceiros.

Em Iraí, a meta é produzir 100 camas. As primeiras unidades foram entregues a abrigos de Roca Sales. O transporte foi realizado por empresários que apoiaram o projeto. Ao todo, quatro pessoas privadas de liberdade atuam na oficina, as quais foram selecionadas por já possuírem experiência prévia. O trabalho possibilita a remição da pena, conforme disposto na legislação.

Para a confecção das camas, são utilizados materiais como madeira, parafusos, pregos, lixadeiras e plainadeiras – doados por parceiros da região que decidiram apoiar a iniciativa. Os apenados também confeccionaram 140 rodos, sendo que 100 já foram distribuídos para as cidades de Frederico Westphalen, Muçum e Roca Sales.

Em Canela, está sendo empregada a mão de obra de dois apenados. As madeiras utilizadas são doadas por empresários de São Francisco de Paula. Das 35 camas produzidas, 17 foram entregues à Associação Caxiense de Esportes Náuticos, que as encaminhará.

Além dos presídios de Iraí e Canela, diversas outras unidades prisionais vêm atuando para fornecer materiais de higiene, como sabão, produzido pela Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves; fraldas descartáveis, fabricadas pelo Presídio Estadual de Jaguarão; e absorventes, confeccionados pelo Presídio Regional de Caxias do Sul. Vários materiais essenciais também têm sido fornecidos, como abrigos para animais, pães aos desabrigados e voluntários, serviço de lavanderia e confecção de roupas de camas, dentre outros.

