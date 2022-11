Brasil Apenas dois estados brasileiros, São Paulo e Piauí, chegaram perto de vacinar 90% da população

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

Faltam campanhas publicitárias para esclarecer os benefícios da vacinação. (Foto: Divulgação)

Diante do cenário de aumento de casos de covid no Brasil, é preocupante a constatação de que apenas duas das 27 unidades da Federação tenham se aproximado até agora dos 90% de vacinados com a segunda dose: São Paulo (88,7%) e Piauí (88,4%). Considerando a população protegida com pelo menos uma dose de reforço, essencial para combater as variantes do coronavírus que circulam no país, os números são ainda mais alarmantes. São Paulo e Piauí, estados mais avançados na imunização, vacinaram apenas 60% de seus moradores.

Na média, o País vacinou 80,1% da população com a segunda dose. O reforço foi dado a 49,4% dos brasileiros. Os números não parecem tão ruins, mas escondem disparidades que põem em xeque as estratégias do Ministério da Saúde e dos governos locais. Em Roraima, apenas 53,5% da população recebeu a segunda dose, e somente 20,1% tomou algum reforço. O Amapá vacinou 56,8% e deu reforço a 28,6%. O Amazonas, que viveu um dos maiores horrores na pandemia, não vacinou nem 70% com as duas doses e aplicou o reforço em menos de 40%. Mesmo estados do Sudeste ainda não atingiram índices seguros de proteção. No Rio e no Espírito Santo, a aplicação da segunda dose ainda está abaixo de 70%, e o reforço ainda não atingiu metade dos moradores.

É compreensível que estados extensos, como Amazonas ou Pará, enfrentem dificuldades logísticas para levar as vacinas às localidades mais remotas. Mas, na maior parte do Brasil, não há desculpa para que a vacinação, iniciada em janeiro de 2021, não tenha deslanchado. Apesar de faltas pontuais de vacinas para certas faixas etárias, como as crianças, não se pode alegar escassez. Frascos com validade expirada têm sido jogados no lixo, um absurdo.

O Ministério da Saúde abusou dos erros. Demorou a comprar as vacinas e, quando as comprou, não obteve a quantidade necessária. Também perdeu-se tempo precioso discutindo bobagens como a necessidade de um termo de responsabilidade para vacinar ou submetendo decisões a inusitadas consultas públicas. Sem falar na campanha antivacina comandada por ninguém menos que o presidente da República. A inépcia não cabe apenas ao Ministério da Saúde. O governo federal envia as doses aos estados, que as distribuem aos municípios para que conduzam as campanhas de vacinação. Portanto o desempenho ainda insatisfatório deve ser cobrado também de governadores e prefeitos.

O que precisa ser feito? Vacinar. Faltam campanhas publicitárias para esclarecer os benefícios da vacinação, neutralizando a desinformação. Mas não adianta esperar que os cidadãos apareçam em locais inacessíveis que funcionam em horários incompatíveis com suas rotinas. Se o brasileiro não vai ao posto, que o posto vá até ele. É preciso recorrer a postos móveis ou levar as doses a locais de grande concentração. O que não dá é para ficar de braços cruzados enquanto quase cem brasileiros ainda morrem por dia em consequência de uma doença para a qual existem vacinas testadas e aprovadas.

