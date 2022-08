Esporte Copa do Mundo: apenas dois jogadores do futebol brasileiro estão no álbum; saiba quais

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Há também um grande grupo de atletas que já receberam chances nesse ciclo da Copa do Mundo, mas não estão no álbum de figurinhas. Foto: Reprodução Há também um grande grupo de atletas que já receberam chances nesse ciclo da Copa do Mundo, mas não estão no álbum de figurinhas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Febre no Brasil, o álbum da Copa do Mundo de 2022 já está nas bancas. Entre os jogadores que estarão no Catar e têm suas figurinhas disponibilizadas, apenas dois atuam no futebol brasileiro. O número na competição pode ser maior, mas será raridade encontrar atletas do seu time de coração em um pacotinho.

O número pode variar, mas atualmente, 98 jogadores estrangeiros atuam na Série A do Brasileirão. Dentre estes, a maioria é da Argentina, que tem 26 representantes na elite do futebol daqui. Em seguida, vem o Uruguai, com 17, que tem o meia Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, no álbum de figurinhas. O camisa 14 do rubro-negro é “figurinha carimbada” nas convocações do técnico Diego Alonso.

Argentina e Uruguai estarão no Catar, diferentemente de Colômbia (12) e Paraguai (11), que têm atletas em destaque no Brasil como Jhon Arias, do Fluminense, e Gustavo Gómez, do Palmeiras.

O outro jogador no álbum da Copa do Mundo de 2022 está no elenco do quinto país com mais atletas na Série A do Brasileirão, o Equador, com oito representantes. Lesionado, o zagueiro Robert Arboleda, do São Paulo, é a figurinha número cinco de seu país.

Fora do álbum

Há também um grande grupo de atletas que já receberam chances nesse ciclo da Copa do Mundo de 2022, no Catar, mas não estão no álbum de figurinhas.

A Seleção Brasileira, por exemplo, pode levar vários dos destaques da Série A. Tite, que costuma rodar o país acompanhando jogos do Brasileirão, já convocou Everson (Atlético-MG), Santos (Flamengo), Weverton (Palmeiras), Leo Ortiz (Red Bull Bragantino), Miranda (São Paulo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Danilo (Palmeiras), Edenílson (Internacional), Hulk (Atlético-MG), Everton Ribeiro e Gabigol (Flamengo).

Além destes, Nino e André, do Fluminense, Raphael Veiga e Dudu, do Palmeiras, e Pedro, também do Flamengo, foram observados e elogiados nos últimos meses e podem receber chances antes da Copa do Mundo.

Entre os estrangeiros, os laterais direitos Renzo Saravia (Botafogo) e Fabián Bustos (Internacional) já receberam chances do técnico Lionel Scaloni na seleção da Argentina, mas perderam espaço para o titular Nahuel Molina, comprado recentemente pelo Atlético de Madrid junto à Udinese, e para os reservas Montiel, do Sevilla, e Foyth, do Villarreal, que joga também na zaga.

No Uruguai, além de Arrascaeta, outros jogadores da Série A também podem pintar no Catar. São os casos de Augustín Canobbio e David Terans, do Athletico, de Guillermo Varela, recém-contratado pelo Flamengo, e Joaquín Piquerez, do Palmeiras. Todos foram convocados recentemente e têm chances de estar na lista final do técnico Diego Alonso para a Copa do Mundo.

Equador e Estados Unidos também convocaram outros jogadores do futebol brasileiro neste ciclo. Além de Arboleda, o atacante Bryan Angulo, do Santos, era nome comum na lista de convocados de Gustavo Alfaro e pode ir para a Copa. Já os EUA testaram o volante Johnny, do Internacional, nascido no país norte-americano, em amistosos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte