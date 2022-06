Saúde Apenas três em dez crianças brasileiras já se vacinaram contra o sarampo em 2022; campanha termina na sexta-feira

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

Faixa etária que pode receber a vacina vai dos 6 meses a 4 anos de idade

Apenas três a cada dez crianças brasileiras que deveriam ser imunizadas contra o sarampo já receberam a vacina em 2022, segundo dados do Ministério da Saúde verificados nesta terça-feira (31).

A campanha nacional de vacinação contra a doença vai até esta sexta-feira (03). Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade podem ser imunizadas; a vacina é aplicada em uma dose.

As crianças também poderão ser vacinadas contra a gripe (Influenza) no mesmo momento em que receberem a vacina do sarampo, pois não é preciso esperar um intervalo entre as duas.

A vacinação é gratuita e está disponível nos postos de saúde do SUS. A vacina é essencial para garantir a proteção contra o sarampo, que pode causar febre, infecção nos ouvidos, pneumonia, diarreia, conjuntivite, perda de apetite e convulsões. Em casos mais graves, a doença pode atingir as vias respiratórias, provocar lesão cerebral e morte.

Queda na cobertura

A cobertura vacinal mínima para o sarampo deve ser de 95%. Neste ano, entretanto, esse percentual está em apenas 30,3%, segundo dados do Ministério da Saúde.

Os piores índices estão no Amapá e em Roraima, que têm apenas 8,9% de cobertura vacinal para as crianças de 6 meses a 4 anos de idade – a faixa etária da campanha nacional. A Paraíba é o único estado que já vacinou metade das crianças, com 50,7% de cobertura.

O Brasil chegou a receber o certificado de erradicação do sarampo em 2016, mas perdeu a marca após um surto três anos depois.

