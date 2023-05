Saúde Apendicite: o que é, sintomas, causas e como tratar

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

A função do órgão é fabricar e servir como depósito de bactérias que auxiliam na digestão. Foto: Freepik

Apendicite é o nome dado à inflamação do apêndice, um órgão com formato de tubo que fica localizado na região inferior direita da barriga. A dor é o principal sintoma da apendicite e o mais conhecido. O quadro é considerado uma emergência médica e deve ser tratada com cirurgia.

O processo de inflamação tende a ser muito rápido e pode durar por volta de 12 a 18 horas. As primeiras sensações de incômodo surgem ao redor do umbigo, mas é comum que a dor se concentre no lado inferior direito do abdome. Apesar de ser mais comum em pessoas entre 10 e 30 anos, a apendicite pode acometer pessoas de qualquer idade, incluindo crianças e idosos, que geralmente têm mais dificuldade de identificar os sintomas.

Até alguns anos atrás, a função exata do apêndice era desconhecida. Até que em 2007, cientistas da Universidade Duke, nos EUA, descobriram que a função do órgão é fabricar e servir como depósito de bactérias que auxiliam na digestão. Além disso, ele também possui células linfoides, que produzem anticorpos e ajudam nas defesas do organismo. A boa notícia é que a retirada do apêndice devido à sua inflamação não representa um problema para o organismo.

O que é apendicite?

O apêndice é um pequeno órgão em forma de bolsa situado no começo do intestino grosso, dotado de tecido linfoide, importante para atuar como defesa contra infecções locais. Essa utilidade, contudo, não chega a ser significativa para o organismo. A apendicite acontece quando há inflamação aguda dessa bolsa.

Quando acontece?

A apendicite acontece quando há inflamação aguda do apêndice, causada geralmente pela retenção de gordura, restos fecais, ou ainda como resultado de infecções gastrointestinais de origem viral ou bacteriana.

Como descobrir?

Uma dor intensa no lado inferior direito do abdome é o sintoma mais comum da apendicite. Mas outros sinais incluem incômodo ao redor do umbigo, enjoo, perda de apetite, calafrios, febre, apatia, constipação, diarreia, além da distensão e rigidez abdominal.

A inflamação do apêndice só pode ser confirmada por um médico, mediante a realização de alguns exames. Portanto, se você suspeita de apendicite, a recomendação é procurar assistência médica imediatamente.

Tratamento

Para tratar este problema, o apêndice deve ser retirado o mais rapidamente possível através de cirurgia indicada pelo médico, para evitar complicações mais graves como ruptura do apêndice, que pode levar a uma infecção generalizada. Assim, se existir suspeita de apendicite é muito importante ir ao hospital imediatamente para fazer exames e confirmar o diagnóstico.

