Apesar da pressão de Donald Trump, a maioria dos americanos acha perigoso reabrir as escolas

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Somente uma em cada quatro pessoas nos Estados Unidos acha seguro reabrir as escolas durante o outono, agora que os casos do novo coronavírus estão aumentando no país, e quatro em cada dez pais disseram que provavelmente manteriam os filhos em casa se as aulas presenciais recomeçassem, aponta uma nova pesquisa de opinião Reuters/Ipsos.

O levantamento, feito pela internet nos dias 14 e 15 de julho, foi realizado enquanto os 13 mil distritos escolares do país debatem como retomar as aulas com segurança depois de fecharem durante a primavera por causa da disseminação da Covid-19.

Os resultados apontam que a exigência do presidente Donald Trump para que as escolas reabram totalmente contraria o que a maioria da população acredita.

Só 26% dos adultos americanos disseram acreditar que é seguro as escolas de suas comunidades reconvocarem os alunos. Outros 55% acham que é perigoso retomar as aulas presenciais, e 19% não tinham certeza.

A pesquisa Reuters/Ipsos entrevistou 1.114 americanos e tem uma margem de erro de três pontos percentuais.

