Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Apesar de proposta milionária, desejo de disputar títulos o faz permanecer na Espanha Foto: Divulgação/Real Madrid

O craque brasileiro Vinicius Junior, que tem se destacado pelo Real Madrid, tem o desejo de continuar no clube espanhol por muito tempo. O camisa 7 revelou que deseja renovar seu contrato para permanecer na Espanha, apesar do interesse da Arábia Saudita.

“Eu não sei de nada, ninguém conversou comigo (da Arábia Saudita). Tenho que falar com o presidente. Tomara que eu possa continuar aqui por muito tempo. Essa competição nos dá um algo a mais, e eu quero fazer história”, disse Vini Jr., à TNT Sports, após a vitória por 3 a 2 contra o Manchester City, na Inglaterra.

Com interesse no jogador desde agosto de 2024, Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita lidera as negociações pelo atacante com seu estafe. A última proposta era de R$ 1 bilhão por um contrato de cinco anos com o Al-Ahli. Apesar do valor interessar, a possibilidade de disputar prêmios de melhor do mundo o fez permanecer no Real Madrid.

“É muito emocionante poder abrir a conversa com o Real Madrid sobre a minha renovação. Eu tenho contrato até 2027, mas eu sempre falei do meu desejo de poder jogar aqui por muito tempo, de poder fazer história”, disse.

O atacante, atual melhor do mundo segundo o The Best da Fifa, dominou o duelo de ida dos playoffs da competição europeia – vitória por 3 a 2, de virada, com uma assistência de Vini –, em uma partida que começou com provocações da torcida inglesa pela vitória de Rodri, volante do City, na Bola de Ouro.

No Etihad Stadium, torcedores estenderam um bandeirão com a música do Oasis “Stop Crying Your Heart Out” – “pare de chorar com todo o seu coração”, em tradução livre – e uma foto de Rodri beijando a Bola de Ouro. “Nunca tive medo de nenhuma torcida, de nada que acontece dentro de campo, e a cada coisa que a torcida adversária faz, eu fico mais emocionado, fico com mais vontade de fazer gols e fazer uma grande partida”, afirmou, motivado.

Com a vitória por 3 a 2, o Real Madrid precisa de apenas um empate na próxima semana, no Santiago Bernabéu, para avançar às oitavas de final da Champions League. Já o Manchester City, que passa por crise na temporada, precisa obrigatoriamente vencer para não ser eliminado – dois ou mais gols de diferença garante a equipe na próxima fase. (Estadão Conteúdo)

